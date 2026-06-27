«Давно мечтала»: Певица Наталья Штурм покинула Россию
Певица Наталья Штурм улетела в ЮАР на празднование 60-летия
Российская певица Наталья Штурм покинула Россию, чтобы отпраздновать своё 60-летие.
В беседе с NEWS.ru артистка отметила, что проведёт юбилей в Южно-Африканской Республике — это давняя мечта певицы.
«Давно мечтала об этой поездке, планировала её. На слиянии двух океанов на мысе Доброй Надежды я хочу находиться в свой юбилей. Я обожаю путешествия, посетила 56 стран... Лечу — не хочу говорить, насколько, но так, чтобы посмотреть всё неспешно», — пояснила Штурм.По словам Натальи, грандиозного торжества по случаю юбилея не будет. Вместе с тем она допустила, что в этот день может придумать «что-нибудь необычное».
В материале «Радио 1» рассказываем всё о творчестве Натальи Штурм. Кроме того выяснили, как сложилась жизнь артистки.