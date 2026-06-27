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Ведущая «Ревизорро» вышла в свет в платье с рискованным декольте

Елена Летучая вышла в свет в цветочном мини-платье и золотых серьгах
Елена Летучая (Фото: Instagram* @elenapegas)

Елена Летучая, известная по программе «Ревизорро», появилась на публике в мини-платье с глубоким декольте. Соответствующее фото она опубликовала в личном блоге.



Телеведущая выбрала для выхода наряд в цветочный принт, который дополнила массивными золотыми серьгами. Для создания образа стилисты собрали волосы Елены в низкий пучок, а визажисты сделали ей макияж с акцентом на яркую розовую помаду.

Платье с откровенным вырезом привлекло внимание поклонников, которые активно обсуждают этот выход в комментариях. Летучая не в первый раз удивляет публику смелыми нарядами, однако в этот раз её образ получился особенно женственным и праздничным.

Елена Летучая (Фото: Instagram* @elenapegas)
Ранее стало известно, что Елена Летучая больше не числится в списке должников ФНС. Она полностью погасила сумму миллионного долга.

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Ольга Щелокова

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