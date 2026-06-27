Ведущая «Ревизорро» вышла в свет в платье с рискованным декольте

27 июня 2026, 13:50

Елена Летучая вышла в свет в цветочном мини-платье и золотых серьгах

Елена Летучая (Фото: Instagram* @elenapegas)

Елена Летучая, известная по программе «Ревизорро», появилась на публике в мини-платье с глубоким декольте. Соответствующее фото она опубликовала в личном блоге.