«Мы живём в безызвестности»: Кате Лель не дают открыть дело о пропаже бывшего мужа

20 декабря 2025, 13:05

Кате Лель отказывают в возбуждении дела о пропавшем во Франции экс-супруге

Катя Лель (Фото: Instagram* / @katyalelofficial)

Катя Лель уже восемь месяцев пытается добиться ясности в истории с исчезновением своего бывшего мужа Игоря Кузнецова, который пропал во Франции. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Однако, по словам певицы, процесс зашёл в тупик: в России ей отказывают в возбуждении уголовного дела, что мешает официальному международному расследованию.



Артистка призналась, что семья до сих пор живёт в полном неведении и не понимает, что могло произойти с мужчиной. Открытие дела, по её словам, позволило бы направить официальный запрос во Францию, изучить записи с камер наблюдения и действовать в рамках закона.





«Мы просто живём в безызвестности и не понимаем, что будет и как это будет. Другой вопрос: мы хотим открыть это дело, чтобы мы могли спросить во Франции, как от России, что конкретно с человеком могло произойти, посмотреть все камеры, чтобы это было уже по закону. Нам пока не дают это право. Тот юрист, который занимается моим вопросом, очень обеспокоен, что нам пока не дают открыть это уголовное дело в России. Это очень странно для меня тоже», — рассказала Катя.