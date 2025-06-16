«Найти кого-нибудь мужского рода»: Продюсер оценил союз SHAMAN и Мизулиной
Продюсер Киселёв оценил отношения SHAMAN и Мизулиной
Продюсер и художественный руководитель группы «Земляне» Владимир Киселёв выразил своё мнение об отношениях певца Ярослав Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN и Екатерины Мизулиной.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Киселёв неоднозначно отозвался об известной паре.
«Хорошая парочка. Им бы для полного союза найти кого-нибудь мужского рода», — сообщил продюсер.Напомним, что певец публично объявил об отношениях с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной 9 марта 2025 года во время сольного концерта «Ты моя». Ярослав пригласил Мизулину на сцену, куда она вышла в белом платье. SHAMAN вручил возлюбленной букет цветов и официально заявил, что они пара.
Ранее сообщалось о дате свадьбы с Ярослава Дронова и Екатерины Мизулиной.