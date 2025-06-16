«Найти кого-нибудь мужского рода»: Продюсер оценил союз SHAMAN и Мизулиной

16 июня 2025, 18:45

Продюсер Киселёв оценил отношения SHAMAN и Мизулиной

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Продюсер и художественный руководитель группы «Земляне» Владимир Киселёв выразил своё мнение об отношениях певца Ярослав Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN и Екатерины Мизулиной.





В разговоре с Общественной Службой Новостей Киселёв неоднозначно отозвался об известной паре.

«Хорошая парочка. Им бы для полного союза найти кого-нибудь мужского рода», — сообщил продюсер.