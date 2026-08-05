Ваня Дмитриенко после своего концерта попросил прощения у певицы

05 августа 2026, 21:03

Ваня Дмитриенко извинился перед Линой Ли после скандала

Ваня Дмитриенко (Фото: Instagram* / @dmitrienko_vanya)

Ваня Дмитриенко связался с певицей Линой Ли и извинился после возникшего конфликта из-за исполнения совместной песни «Ты со мной». Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Ранее Лина заявила, что во время одного из выступлений Дмитриенко с сестрой использовал аудиодорожку с её голосом из их совместного трека. Певица рассказала об этом в соцсетях, однако сам артист публично ситуацию не комментировал.



Позже Лина сообщила, что они смогли урегулировать конфликт. По её словам, Ваня сам вышел на связь и принёс извинения.





«Со мной связался Ваня, извинился за произошедшую ситуацию. Я удалила ролик, чтобы дальше не распространялся. Прошу вас, пожалуйста-пожалуйста, ничего плохого не пишите Лере, сестре Вани. Она замечательная талантливая девушка. И она точно в этой ситуации не виновата», — написала певица.