Возлюбленная Лиама Пейна рассказала, о чем был их последний разговор перед смертью

Лиам Пейн (Фото: Инстаграм* @liampayne)
Возлюбленная Лиама Пейна рассказала о последнем разговоре с певцом перед его кончиной. Кейт Кэссиди поделилась воспоминаниями в подкасте Джея Шетти On Purpose.
Кэссиди рассказала, что крайний раз говорила с Пейном перед своим возвращением домой из Аргентины. Она уточнила, что день был насыщенным — после пробуждения они «изумительно позавтракали», а затем поехали кататься на лошадях. Перед отъездом влюбленные попрощались, все проходило очень мило и романтично, но Лиам сказал напоследок то, что ее обидело.
Девушка сидела с певцом и говорила о своей любви.
Теперь Кейт страшно осознавать, что это был их последний разговор. По словам Кэссиди, в каком-то смысле тогда молодые люди попрощались друг с другом.
Стоит напомнить, что Лиам Пейн скончался осенью 2024 года.
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Девушка сидела с певцом и говорила о своей любви.
«Кейт, ты опоздаешь на свой рейс. Твоя машина на подъездной дорожке. Ты ведешь себя так, будто это последний раз, когда ты видишь меня снова», — сказал Пейн, засмеявшись.
Теперь Кейт страшно осознавать, что это был их последний разговор. По словам Кэссиди, в каком-то смысле тогда молодые люди попрощались друг с другом.
«Я бы не хотела, чтобы все было по-другому. Я так рада, что у нас был этот последний прекрасный момент вместе», — добавила девушка экс-участника One Direction.
Стоит напомнить, что Лиам Пейн скончался осенью 2024 года.
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Ольга Енгалычева