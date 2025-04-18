«Обострение аллергии на всё русское и на кошек»: Розенбаум высказался о санкциях Зеленского против него и Куклачёва

Александр Розенбаум (фото: rozenbaum.ru)
Народный артист России, композитор, поэт и врач Александр Розенбаум назвал введение санкций против российских деятелей культуры и спорта обострением аллергии на всё русское у Владимира Зеленского. Об этом артист высказался в беседе с РИА Новости.
Напомним, что в пятницу Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта, в числе которых певцы Ярослав Дронов (SHAMAN), Гарик Сукачев, Александр Розенбаум, артист цирка Юрий Куклачёв, артист балета Николай Цискаридзе и многие другие знаменитости.
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«Я как доктор думаю, что у Зеленского весеннее обострение аутоиммунных процессов, попросту говоря – аллергия на все русское… Видимо, на кошек, в первую очередь. Только этим могу объяснить введение санкций в отношении Куклачёва. Что до меня, то было весело», – отметил Розенбаум.Напомним, что по украинскому законодательству санкции предполагают блокирование активов на территории Украины, запрет на визиты, лишение всех украинских госнаград и прочие ограничения.
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Анастасия Чинкова