Михаил Боярский о супружеской жизни с Ларисой Луппиан: «Я подкаблучник. Мне важно угодить жене»

29 мая 2025, 09:01

Михаил Боярский признался, что подкаблучник и любит угождать жене

Михаил Боярский (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Михаил Боярский в интервью журналу «Караван историй» откровенно рассказал о семейной жизни с Ларисой Луппиан. В преддверии золотой свадьбы он признался, что абсолютно счастлив в браке. Об этом пишет «7Дней».







«Я подкаблучник и рад, что есть каблук, который может на меня опереться. Мне важно угодить жене и быть ей полезным», — заявил Боярский.

«Сегодня уже никуда не рвусь. Даже из дома нечасто выхожу, в родном театре спектаклей у меня немного», — добавил Боярский.