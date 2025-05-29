Михаил Боярский о супружеской жизни с Ларисой Луппиан: «Я подкаблучник. Мне важно угодить жене»
Михаил Боярский признался, что подкаблучник и любит угождать жене
Михаил Боярский в интервью журналу «Караван историй» откровенно рассказал о семейной жизни с Ларисой Луппиан. В преддверии золотой свадьбы он признался, что абсолютно счастлив в браке. Об этом пишет «7Дней».
«Я подкаблучник и рад, что есть каблук, который может на меня опереться. Мне важно угодить жене и быть ей полезным», — заявил Боярский.Артист подробно описал свои семейные обязанности. К примеру, он любит ходить по магазинам и в аптеку со списком, а также покупать внукам игрушки и книжки. К слову, если не считать выступлений в театре, звезда редко появляется на людях, предпочитая домашний уют.
«Сегодня уже никуда не рвусь. Даже из дома нечасто выхожу, в родном театре спектаклей у меня немного», — добавил Боярский.Однако актер подчеркнул, что полностью отказываться от работы он все же не планирует.