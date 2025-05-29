«Я хочу уйти на пике»: Мия Бойка рассказала, когда завершит карьеру

29 мая 2025, 03:07

Мия Бойка рассказала, когда завершит карьеру

Мия Бойка (Фото: Telegram/MIABOYKA3)

Мия Бойка призналась, что не хочет посвятить всю свою жизнь музыкальной карьере. По ее словам, в определенный момент ей лучше уйти на покой, начать путешествовать и воспитывать детей. Желание девушки, это обеспечить себе гармоничную семейную жизнь.







«Я бы не очень хотела до 50-60 лет выступать, ездить с концертами. Карьера для меня — это такой определенный этап. Я хочу добиться пика, уйти на пике, а потом рожать деток, жить с мужем, путешествовать по миру, уделять время семье. И по желанию выступать», — поделилась Мия в шоу «Чужие письма».

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«У меня есть любимая певица — это Рианна. Когда она выступала, то просто взрывала мир, а потом ушла рожать детей. Теперь периодически, если к ней прилетают заказы с очень большой суммой, от которой сложно отказаться, и ей по кайфу, она приезжает куда-нибудь в Индию на свадьбу. Выступит, заработает денег и обратно уходит, создает косметику, белье», — говорит Мия.