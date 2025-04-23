Михаила Боярского выписали из больницы после падения со сцены

Михаил Боярский (Фото: Инстаграм* @boyarskiy_official)
75-летнего Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из больницы после падения в театре, сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на Театр имени Ленсовета.
В апреле 2025 года актер попал в больницу с переломом ребра и ушибом легкого после падения на репетиции в театре. Как оказалось, Боярского уже выписали из больницы, и в скором времени он вновь появится на сцене. Однако пока актеру необходимо ездить на процедуры.
Стоит напомнить, что Михаил Боярский — приглашенный артист Театра имени Ленсовета. Его можно увидеть в спектаклях «В этом милом старом доме», «Ромео и Джульетта» и «Театральный роман».
Ранее жена актера, худрук Театра имени Ленсовета и народная артистка России Лариса Луппиан заявила, что медики попросили Михаила воздержаться от скорого возвращения на сцену.
Читайте также:
Виктория Дайнеко раскрыла, какой подарок получила ее дочь от Игоря Матвиенко
«В МФЦ с красными губищами»: Надежда Сысоева снова стала жертвой телефонных мошенников
«Буду скучать по рептилиям»: дочь Глюкозы рассказала о своих домашних питомцах
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
«Михаил Сергеевич уже дома. Собирается играть 27, 29 апреля. Его отпустили домой, он ездит на процедуры амбулаторно», — обратил внимание инсайдер.
Стоит напомнить, что Михаил Боярский — приглашенный артист Театра имени Ленсовета. Его можно увидеть в спектаклях «В этом милом старом доме», «Ромео и Джульетта» и «Театральный роман».
Ранее жена актера, худрук Театра имени Ленсовета и народная артистка России Лариса Луппиан заявила, что медики попросили Михаила воздержаться от скорого возвращения на сцену.
Читайте также:
Виктория Дайнеко раскрыла, какой подарок получила ее дочь от Игоря Матвиенко
«В МФЦ с красными губищами»: Надежда Сысоева снова стала жертвой телефонных мошенников
«Буду скучать по рептилиям»: дочь Глюкозы рассказала о своих домашних питомцах
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева