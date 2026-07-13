Михаил Ефремов поселился в арендованной квартире с Дарьей Белоусовой

13 июля 2026, 09:10

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актёр Михаил Ефремов после развода переехал в съёмное жильё и живёт вместе с актрисой театра «Современник» Дарьей Белоусовой. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.