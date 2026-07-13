Михаил Ефремов поселился в арендованной квартире с Дарьей Белоусовой
Актёр Михаил Ефремов после развода переехал в съёмное жильё и живёт вместе с актрисой театра «Современник» Дарьей Белоусовой. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Пара арендует двухкомнатную квартиру площадью 54 квадратных метра в районе Садового кольца. Съём такого жилья оценивается примерно в 250 тысяч рублей ежемесячно. Белоусова оформила договор в конце 2024 года, ещё до освобождения мужчины из колонии. Источники SHOT утверждают, что артист участвовал в оплате квартиры.
После расторжения брака Ефремов оформил шестикомнатную квартиру в Плотниковом переулке стоимостью около 200 млн рублей на Софью Кругликову и детей. В перечне его недвижимости остались жилище на Никитском бульваре, полученное в наследство от матери, и доля в квартире на Тверской улице. Трёшку на Олимпийском проспекте актёр передал семье Громовых, ухаживавшей за его дядей.
Было бы странно, если бы Михаил Олегович Ефремов, сын легендарного российского актера, режиссера и всеми любимого театрального деятеля Олега Ефремова и актрисы «Современника», народной артистки РСФСР Аллы Покровской, выбрал путь инженера или врача. Помимо знаменитых родителей, мужчина может гордиться дедом Борисом Покровским (оперным режиссером) и прапрадедом Иваном Яковлевым (просветителем и основателем чувашского алфавита).
Отбывая наказание за смертельное ДТП, актер не забывал о своем призвании. В 2022 году стало известно, что Ефремов сумел и в заключении вернуться к актерской профессии, а еще выступить в качестве режиссера.
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