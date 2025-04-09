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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Миша искупил свою вину»: Ксения Собчак рада освобождению Михаила Ефремова

«Миша искупил свою вину»: Ксения Собчак рада освобождению Михаила Ефремова

Ксения Собчак обрадовалась освобождению Михаила Ефремова
Ксения Собчак (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)

Ксения Собчак (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)

Ксения Собчак заявила, что очень рада освобождению 61-летнего актёра Михаила Ефремова по УДО.
«Я очень рада, что он на свободе, особенно с учётом проблем со здоровьем. Думаю, Миша искупил свою вину», — написала Собчак в Telegram-канале.

Сегодня, 9 апреля, Михаил Ефремов вышел из колонии, где провел почти пять лет за смертельное ДТП. Ранее суд удовлетворил его прошение об условно-досрочном освобождении. На судебном заседании он пообещал навсегда отказаться от алкоголя и больше никогда не садиться за руль.

После освобождения артисту запрещено менять место жительства. Он вернется в свою квартиру, где проживал до ареста.

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#михаил ефремов
Сына Прилучного дразнят в школе из-за откровенного видео с Муцениеце
09 апреля 2025, 11:00

Агата Муцениеце (Фото: ВКонтакте @agatamuceniece2022)

Тимофей, сын известных актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, продолжает отказываться жить с матерью и не общается с ней. По информации друзей звезды сериала «Мажор», причиной этому стало травля, с которой мальчик столкнулся в школе из-за откровенных роликов с участием его матери. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Согласно источникам, подростки начали дразнить Тимофея после появления в сети видео с Агатой из ее постановки «Абсолютно другая нага».

«Подростки бывают жестокими, и Тимофей это испытал на себе. В школе ему говорят: мол, смотри, как твоя мама пляшет, все напоказ», — поделились инсайдеры.

Друзья Прилучного предполагают, что именно буллинг стал причиной сближения Тимофея с отцом и отдаления от матери. Не исключено, что с возрастом отношения между сыном и матерью могут улучшиться.

Напомним, что Агата Муцениеце не видела сына с лета прошлого года. Ранее сообщалось, что Павел Прилучный нанял охрану для школьника и сменил его номер телефона, однако юрист актера опровергла эту информацию, заявив, что сама Агата не хочет поддерживать связь с Тимофеем.

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#отношения
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«Добро пожаловать на нашу планету»: Александр Петров показал новорождённого сына Фёдора
Актёр Александр Петров показал новорождённого сына Фёдора
09 апреля 2025, 10:23

Александр Петров с женой (фото: Instagram* / actorsashapetrov)

Актёр Александр Петров стал отцом 6 апреля. Супруга Виктория родила ему сына. Мальчика назвали Фёдором.
«06.04.2025. Добро пожаловать на нашу планету, Федор Александрович! Мы тебя очень ждали! Мы тебя очень любим! Любимая жена, спасибо за сына! Ты — богиня! Я тобой горжусь, восхищаюсь и очень тебя люблю!» — написал Петров в своей соцсети.

Актер уже показал своего новорождённого сына подписчикам.
Александр Петров с женой и сыном (фото: Instagram* / actorsashapetrov)
Напомним, Петров и Антонова официально поженились 25 ноября 2023 года. По словам Александра, он сделал предложение Виктории всего спустя несколько свиданий. Уже в декабре 2024 года актёр поделился новостью о том, что они ожидают первенца.

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«Копейки после аншлагов»: Иосиф Пригожин о низкой прибыльности концертов Валерии
Иосиф Пригожин рассказал о низкой прибыльности концертов Валерии
09 апреля 2025, 10:14

Валерия (Фото: ВКонтакте @valeriya.official)

На недавней пресс-конференции, посвященной премьере нового альбома Валерии, продюсер Иосиф Пригожин поделился неутешительными новостями о финансовых результатах концертной деятельности певицы. Как сообщает «mk.ru», Пригожин отметил, что несмотря на аншлаги и высокий интерес к выступлениям, прибыль от концертов оказывается значительно ниже ожидаемого.
Продюсер рассказал, что бюджет на создание клипа для новой песни Валерии был выделен из общего семейного бюджета, что подчеркивает их партнерство как в жизни, так и в работе.

«Мы долго думали, вкладываться в такой клип или нет. Все-таки он обошелся в сто тысяч долларов», — сообщил Пригожин.

Однако настоящая проблема, по его словам, заключается в сложностях, связанных с концертной деятельностью. Из-за подорожания авиаперелетов, логистики и аренды оборудования проведение мероприятий в небольших залах стало невыгодным.

«У нас как-то был тур по Сибири, как раз по залам на тысячу человек. Аншлаги, билеты продали задолго до концертов, но после всех выплат осталось тысяч двести. С точки зрения реинвестиций в карьеру артиста это просто копейки», — признался Иосиф.

Эти слова подчеркивают сложные реалии, с которыми сталкиваются артисты и их продюсеры в условиях растущих затрат и изменений на рынке шоу-бизнеса.

Валерия — популярная российская певица, заслуженная артистка России. Настоящее имя — Алла Перфилова. Известна благодаря таким хитам, как «Самолет», «Часики» и многим другим.

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#шоу
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Филипп Киркоров сорвал куш по заработкам в 2024 году
09 апреля 2025, 09:56

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

В мире шоу-бизнеса, где конкуренция не знает границ, Филипп Киркоров продолжает оставаться на пьедестале финансового успеха. В 2024 году его компания ООО «Филипп Киркоров Продакшн» вновь продемонстрировала впечатляющие результаты, заработав 161 миллион рублей.
Филипп Бедросович, известный не только своими хитами, но и умением вести бизнес, продолжает подтверждать статус короля эстрады. Его уникальный подход к созданию музыкального контента и масштабные шоу привлекают внимание миллионов поклонников и обеспечивают стабильный поток доходов.

На фоне успехов Киркорова другие знаменитости также радуют своих поклонников и инвесторов. Певица Анна ASTI, например, отметила рост выручки своего лейбла, а телеведущая Юлия Высоцкая похвасталась увеличением прибыли своей компании до 57 миллионов рублей. Однако ни один из них не смог затмить финансовые достижения Филиппа Киркорова.

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Семья Яниса Тиммы продолжает винить Анну Седокову после трагической смерти баскетболиста
Анна Седокова заблокировала отца Яниса Тиммы в соцсетях
09 апреля 2025, 09:39

Анна Седокова (Фото: Telegram-канал @secretanna)

В декабре прошлого года мир спорта потрясла трагическая новость о самоубийстве латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Спустя время после утраты, его семья не может смириться с горем и продолжает обвинять певицу Анну Седокову, с которой у спортсмена были сложные отношения.
Отец Яниса, Райтис, в интервью для News.ru заявил, что не следит за деятельностью Седоковой в социальных сетях, так как «заблокирован у нее».

«Она мне не особо интересна, для меня все понятно с нею, себя показала уже давно, я давно все о ней понял», — отметил он.

Кроме того, Райтис охарактеризовал экс-супругу своего сына как «алчную женщину», подчеркивая, что ее действия могли повлиять на психоэмоциональное состояние Яниса. В то время как Анна Седокова, похоже, справилась с утратой и вернулась к творческой деятельности, семья спортсмена продолжает переживать тяжелые времена и требует справедливости.

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