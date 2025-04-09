«Миша искупил свою вину»: Ксения Собчак рада освобождению Михаила Ефремова

Ксения Собчак (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)
Ксения Собчак заявила, что очень рада освобождению 61-летнего актёра Михаила Ефремова по УДО.
«Я очень рада, что он на свободе, особенно с учётом проблем со здоровьем. Думаю, Миша искупил свою вину», — написала Собчак в Telegram-канале.
Сегодня, 9 апреля, Михаил Ефремов вышел из колонии, где провел почти пять лет за смертельное ДТП. Ранее суд удовлетворил его прошение об условно-досрочном освобождении. На судебном заседании он пообещал навсегда отказаться от алкоголя и больше никогда не садиться за руль.
После освобождения артисту запрещено менять место жительства. Он вернется в свою квартиру, где проживал до ареста.
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Элина Позднякова