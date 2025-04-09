«Чувствую себя не очень»: Михаил Ефремов дал первое интервью после освобождения

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Михаил Ефремов прибыл в свою квартиру в Москве из белгородской колонии. У дома его встретила толпа журналистов, которым освобождённый по УДО актёр дал первое краткое интервью.
«Ребят, чувствую я себя не очень. Сейчас говорить ничего не могу, очень много впечатлений сразу. Я, конечно, рад, что освободили меня. Всем спасибо, кто меня поддерживал», — отметил актёр.
Он также в очередной раз выразил свои соболезнования семье погибшего в ДТП.
9 апреля Ефремов был освобождён условно-досрочно после отбытия части наказания за смертельное ДТП, произошедшее в центре Москвы. В аварии погиб водитель Сергей Захаров.
После освобождения артисту запрещено менять место жительства. Он должен вернуться в свою квартиру, где проживал до ареста.
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Элина Позднякова