«Сиди. Они тут!»: жена помогает Михаилу Ефремову остаться незамеченным репортёрами, караулящими его у дома

Михаил Ефремов и Софья Кругликова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Михаил Ефремов набирается опыта по пребыванию на свободе в качестве самого востребованного у журналистов артиста.
Во вторник, 15 апреля, из подъезда дома, где проживает актёр с семьёй, вышла его жена. Софья Кругликова сделала три круга вокруг здания, проанализировала обстановку, а после позвонила Ефремову по громкой связи, сказав лишь: «Сиди. Они тут!».
После этого она стремительно дошла до ближайшей станции метро и скрылась из поля зрения репортёров.
Напомним, что 9 апреля Михаила Ефремова выпустили из колонии по УДО. Артист, осуждённый на семь с половиной лет за смертельное ДТП в центре Москвы, вышел на свободу после четырёх с половиной лет заключения.
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После этого она стремительно дошла до ближайшей станции метро и скрылась из поля зрения репортёров.
Напомним, что 9 апреля Михаила Ефремова выпустили из колонии по УДО. Артист, осуждённый на семь с половиной лет за смертельное ДТП в центре Москвы, вышел на свободу после четырёх с половиной лет заключения.
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Анастасия Чинкова