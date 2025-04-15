Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Сиди. Они тут!»: жена помогает Михаилу Ефремову остаться незамеченным репортёрами, караулящими его у дома

«Сиди. Они тут!»: жена помогает Михаилу Ефремову остаться незамеченным репортёрами, караулящими его у дома

Жена помогает Михаилу Ефремову остаться незамеченным репортёрами
Михаил Ефремов и Софья Кругликова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Михаил Ефремов и Софья Кругликова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Михаил Ефремов набирается опыта по пребыванию на свободе в качестве самого востребованного у журналистов артиста.
Во вторник, 15 апреля, из подъезда дома, где проживает актёр с семьёй, вышла его жена. Софья Кругликова сделала три круга вокруг здания, проанализировала обстановку, а после позвонила Ефремову по громкой связи, сказав лишь: «Сиди. Они тут!».

После этого она стремительно дошла до ближайшей станции метро и скрылась из поля зрения репортёров.

Напомним, что 9 апреля Михаила Ефремова выпустили из колонии по УДО. Артист, осуждённый на семь с половиной лет за смертельное ДТП в центре Москвы, вышел на свободу после четырёх с половиной лет заключения.

Читайте также:

«Могло быть и лучше»: Высоцкий-младший высказался о здоровье получившего УДО Ефремова

Разгульный образ жизни: что известно о молодой любовнице Михаила Ефремова и как Дарья Белоусова «буквально его соблазнила»

«Человек сломан»: актёр Александр Михайлов высказался об освобождении Ефремова из колонии
#дтп
#актёр
#здоровье
#человек
#артист
#михаил ефремов
#москва
Вызывает тревогу у фанатов: о чем сожалеет жена Дмитрия Назарова* в эмиграции и как изменилась за последний год
15 апреля 2025, 15:31

Дмитрий Назаров* с женой Ольгой (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Вместе со своим мужем Дмитрием Назаровым* актриса Ольга Васильева эмигрировала в Канны, где у них есть своя квартира. Как сложилась жизнь пары после отъезда из России, читайте в материале «Радио 1».

Брак ​с Назаровым* и эмиграция


Ольга Васильева — пример женщины, которая идет за любимым человеком до конца, несмотря ни на что. Она не только последовала за Дмитрием Назаровым* в эмиграцию, но и когда-то изменила свою карьеру, перейдя в МХТ имени Чехова вслед за ним — и ни разу об этом не пожалела. В кино и сериалах супруги нередко появлялись вместе, пусть она и в небольших ролях.

Их знакомство произошло на сцене: оба служили в Театре Российской армии. Первое время почти не пересекались — Васильева не искала встречи. Она знала о легкомысленном характере Назарова* и старалась держаться в стороне. Всё изменилось после одной непринужденной встречи в компании — разговор завязался сам собой, и после этого они стали неразлучны.

Родные дети уехали из России, а усыновить приемного не получилось: где сейчас Вадим Такменев и как выглядит его жена
Родные дети уехали из России, а усыновить приемного не получилось: где сейчас Вадим Такменев и как выглядит его жена

Для Ольги этот союз был особенно важен — на тот момент она одна воспитывала сына Арсения Ветрова и не хотела делать поспешных шагов. Но Дмитрий* сумел наладить с мальчиком отношения, и вскоре в семье появилась дочь Арина. Оба ребенка пошли по творческому пути и остались жить в России.

Когда пара ушла из МХТ, многие предполагали, что они переехали в Израиль, но на самом деле супруги устроились во Франции, в Каннах. Там им пришлось начать всё заново, и возвращаться на родину они пока не планируют.

Как сейчас выглядит Ольга?


Сначала у пары было много гастролей по Европе, но со временем их стало меньше. Сейчас Назаров* чаще появляется в соцсетях, чем на сцене. Вероятно, заработки снизились. Васильева, как и прежде, остается в тени мужа — редко появляется на публике и лишь иногда мелькает в его сторис. Дмитрий* не скрывает, что жена вдохновляет его на новые творческие шаги. А вот сама Ольга переживает разлуку с детьми — Арсений и Арина живут в России, продолжают работать в театре. По слухам, дочь скоро станет мамой.

Дмитрий Назаров* с женой Ольгой (Фото: Инстаграм**@dmitry_nazarov_official)

Поклонники заметили, что в эмиграции актриса сильно изменилась. На видео и фото с мужем она выглядела всё более истощённой. Сейчас, в 56 лет, Васильева стала выглядеть значительно старше своего возраста, и это вызывает тревогу у фанатов.

Хотя Ольга не любит распространяться о личном, она всегда рядом с Дмитрием* — в любых жизненных обстоятельствах. Она очень хочет увидеть детей, но поездка в Россию пока не обсуждается. Дочь Арина недавно пыталась навестить родителей во Франции, но стала жертвой обмана и не смогла выехать. Семья так и не встретилась, что особенно беспокоит Васильеву.

Читайте также:

«Ира пыталась выкупить меня у Тани»: роковая любовь мужа Ирины Аллегровой, тюрьма и смерть. Судьба Игоря Капусты

В соцсетях раскритиковали поведение Егора Крида на концерте в Астрахани

«Её интимные фото скинули в школьные чаты, она попала в рехаб»: Марк Эйдельштейн вспомнил о первой трагичной любви

* Внесен Минюстом России в список иноагентов
#семья
#фото
#супруги
#актриса
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я не так одета, не так выгляжу»: Алина Загитова отреагировала на бесконечную травлю
Алина Загитова снова отреагировала на травлю
15 апреля 2025, 15:18

Алина Загитова (фото: Telegram @azagitova_official)

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в последнее время часто сталкивается с критикой. Поклонникам спортсменки совершенно не нравятся её постоянные преображения, поэтому они открыто и в довольно резкой форме высказывают ей своё мнение.
Последний раз фигуристке досталось за новую стрижку и фиолетовый цвет волос. Хейтеры настолько сильно разбушевались, что девушка была вынуждена удалить все негативные комментарии и пригрозить заблокировать всех, кто продолжит травлю.

Поклонники спортсменки начали переживать, что она с трудом справляется с негативом, но Загитова поспешила всех успокоить. Она заверила, что стойко выдерживает удар и старается выносить из критики пользу.

«Это мотивация для меня. Это двигатель развития. Поэтому пусть хейтят, пусть говорят, что я не так одета, не так выгляжу. Мне кажется, что я выгляжу хорошо», – поделилась фигуристка в беседе с 7Дней.ru на премии «VOICE: Главные лица».
Читайте также:

«Если вы заплыли целлюлитом»: Алина Загитова обозначила, кто должен воздержаться от критики в ее адрес

Алина Загитова отказалась выходить на одну сцену с Дмитрием Губерниевым и поставила условие организаторам

Алина Загитова не промолчала и дала отпор хейтерам
#мотивация
#девушка
#удар
#соцсети
#спортсмены
#фигурное катание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«У меня не было настоящей любви»: Дана Борисова призналась в распутстве
Дана Борисова призналась, что раньше была доступной женщиной
15 апреля 2025, 15:15

Дана Борисова (фото: Telegram @danaborisova76)

Телеведущая Дана Борисова призналась, что раньше часто вступала в «беспорядочные половые связи» с мужчинами. Об этом она рассказала на подкасте «ДаДа – НетНет» на VK Видео.
«У меня был такой недостаток: я не умела сказать «нет». Мне сложно в этом признаться, но я была довольно-таки доступной женщиной. Особенно, когда я активно употребляла (запрещенные вещества – прим. ред.)», – отметила звезда.
Борисова подчеркнула, что вступала в связь с мужчинами как только чувствовала, что они испытывают интерес к ней. Она объяснила, что в эти моменты считала «себя обязанной» им.

Телеведущая добавила, что сейчас придерживается «воздержания» от сесксуальных связей. При этом она не исключает, что её пониженное либидо связано с пожизненной терапией от биполярного расстройства.

«Честно, у меня не было настоящей любви. Была куча отношений, беспорядочных половых связей – но любви-любви никогда не было», – подчеркнула Борисова.
К слову, телезвезда рассказала, что сейчас у неё есть «романтическая любовь». Уже два года она влюблена в одного турецкого актёра, имя которого раскрывать не стала. Борисова сравнила эту влюблённость с «навязчивой идеей».

Читайте также:

«Не приспособленная к жизни, инфантильная: Дана Борисова призналась в обиде на младшую сестру

17-летняя дочь Даны Борисовой сделала пластику: реакция телеведущей

«В 70 лет будет поздно!»: Дана Борисова оправдала пластику своей 18-летней дочери
#любовь
#отношения
#секс
#шоу-бизнес
#звёзды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мастер эпатажа, но настоящий патриот Родины»: Киркоров получил поддержку со стороны правнука Сталина
Правнук Сталина Селим Бенсаад поддержал Филиппа Киркорова
15 апреля 2025, 15:08

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)

Правнук Иосифа Сталина, художник Селим Бенсаад заступился за Филиппа Киркорова. На того обрушился шквал критики после заявления о покупке им часов Rolex к 80-летию Победы.
В разговоре с корреспондентом издания NEWS.ru правнук «вождя народов» назвал певца «мастером эпатажа», но одновременно и настоящим патриотом России.

Стоимость часов Rolex начинается от 1,6 млн рублей. Киркоров заявлял, что его модель относится к лимитированной коллекции «Виктория», выпущенной швейцарской компанией в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне ограниченным тиражом, всего 80 штук. Многие раскритиковали Киркорова за демонстрацию «красивой жизни», но Селим Бенсаад вступился за артиста.

«Филипп, конечно, мастер эпатажа, но патриот нашей Родины, как и Бедрос», — заявил Селим Бенсаад, который был очень хорошо знаком с покойным отцом Филиппа.

Художник отметил, что сборы от таких покупок идут в государственную казну. Селиму также очень понравился дизайн новых часов Киркорова — изображение города-героя Сталинграда.

Селим Бенсаад родился в 1971 году в семье Галины Джугашвили, дочери старшего сына Сталина Якова Джугашвили, и её мужа, Хосина Бенсаада. Он живет в Москве и не любит привлекать к себе внимание.

Читайте также:

Киркорова обвинили в алкогольном опьянении на сцене из-за странного поведения и шутки про Маяковского

Филипп Киркоров выбрал имя для третьего ребёнка

Даст концерт на сороковой день: Филипп Киркоров рассказал о планах после смерти отца
#художник
#дизайн
#патриот
#киркоров
#часы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не раз разговаривали около пяти минут»: рэпер Natan рассказал о ссорах с певицей Ириной Дубцовой на шоу «Сокровища императора»
Natan заявил, что на шоу «Сокровища императора» они с Дубцовой часто ссорились
15 апреля 2025, 15:03

Natan (Фото: Инстаграм* @natan_official)

Рэпер Natan и певица Ирина Дубцова стали партнерами в шоу «Сокровища императора». На проекте им пришлось побороться за денежный приз с иными звездными парами.
Музыкант поделился, что на съемках все складывалась не так уж и гладко, а их отношения с исполнительницей песни «О нем» прошли проверку на прочность. Natan объяснил, что они с Ириной Дубцовой нередко ругались, однако копить обиды и замалчивать проблемы не было времени.

«Мы очень часто ругались с Ириной, и это как раз нам помогло понимать некоторые наши проблемы, которые были вскрыты, потому что в творческом мире мы с ними не сталкивались», — откровенничал рэпер в беседе с «7 дней».

По словам Natan'а, в тех реалиях, в которых артисты находились в «Сокровищах императора», они столкнулись с бытовыми проблемами. Еще музыканту и певице было тяжело понимать друг друга по вопросам испытаний.

«И, как покажут в следующей серии, мы с ними справились просто блестяще! Бывало такое, что мы не раз разговаривали около пяти минут, но потом мирились и все у нас было хорошо», — добавил Natan.

По словам рэпера, он ни разу не жалел, что согласился участвовать в проекте именно с Дубцовой.

Читайте также:

Natan рассказал об отношениях с супругой и ревности: «Не давал таких поводов»

«Девчат, давайте по чесноку»: Natan доказал, что у него не было интима с Лерчек и Бьянкой

Неожиданное примирение: жена Natan'а вернулась к нему после скандалов из-за измен

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#рэп
#артист
#певица
#шоу
#проект
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате