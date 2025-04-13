Психолог Герман: Михаил Ефремов может страдать от ПТСР после выхода по УДО

Михаил Ефремов (фото: Instagram* / efremovefremov)
Психолог Светлана Герман считает, что после условно-досрочного освобождения актёр Михаил Ефремов может столкнуться с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Такое мнение она высказала после его выхода на свободу.
По словам специалиста, после пяти лет в заключении у Ефремова, вероятно, присутствуют тревожность, страх и ощущение растерянности. Также возможны панические атаки — результат длительного пребывания в условиях постоянной угрозы.
Герман пояснила, что резкий переход от жёсткого режима тюремной жизни к свободе может вызывать внутренний хаос. Освободившиеся часто воспринимают окружающий мир как чрезмерно шумный, стремительный и сбивающий с толку — привычные ориентиры исчезают, и приходится самостоятельно принимать решения, к чему многие не готовы сразу.
Напомним, 9 апреля Михаил Ефремов покинул колонию в Белгородской области, выйдя на свободу по УДО.
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«Даже несколько месяцев в заключении могут повлиять на человека, а пять лет — это срок, способный изменить личность глубоко и зачастую необратимо», — сказала психолог.
Герман пояснила, что резкий переход от жёсткого режима тюремной жизни к свободе может вызывать внутренний хаос. Освободившиеся часто воспринимают окружающий мир как чрезмерно шумный, стремительный и сбивающий с толку — привычные ориентиры исчезают, и приходится самостоятельно принимать решения, к чему многие не готовы сразу.
Напомним, 9 апреля Михаил Ефремов покинул колонию в Белгородской области, выйдя на свободу по УДО.
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Дайана Хусинова