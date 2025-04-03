Михаил Ефремов выйдет из колонии 9 апреля: что его ждёт дома?

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
Почти пять лет из назначенных судом семи с половиной Михаил Ефремов провёл в колонии, отбывая наказание за устроенное им ДТП со смертельным исходом. В конце марта Белгородский суд удовлетворил ходатайство актёра об УДО.
9 апреля Ефремов окажется дома. Близкие уже во всю готовятся к этому событию. В частности, журналисты выяснили, что к приезду актёра в его квартире ведётся ремонт.
Также в Сети активно обсуждают, что после возвращения артист сразу же приступит к съёмкам в кино и будет получать огромные гонорары. Однако представители Ефремова опровергли эти сведения, отметив, что ему сначала необходимо пройти курс лечения, поскольку во время заключения у актёра обострились хронические заболевания.
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Также в Сети активно обсуждают, что после возвращения артист сразу же приступит к съёмкам в кино и будет получать огромные гонорары. Однако представители Ефремова опровергли эти сведения, отметив, что ему сначала необходимо пройти курс лечения, поскольку во время заключения у актёра обострились хронические заболевания.
«У него подозрения на проблемы с сердцем, позвоночником и желудком. На съёмочную площадку вернётся только после лечения. Адвокат артиста рассказал, что, несмотря на УДО, Михаил Олегович, как и другие арестанты, продолжает работать, соблюдать режим. Постановление об УДО осуждённый уже получил на руки. Если сроки будут срываться, то он сразу же будет подавать жалобы», – отметил источник, слова которого приводит StarHit.Читайте также:
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Анастасия Чинкова