Адвокат Добровинский колко высказался о желании Ефремова вернуться в профессию

В апреле актёр Михаил Ефремов выйдет на свободу после почти пяти лет заключения. На заседании суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении виновника смертельной аварии. Тогда же Ефремов заявил, что соскучился по актёрству и надеется принести пользу своим ремеслом, хотя ранее артист сообщал о завершении своей карьеры.