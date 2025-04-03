Адвокат Добровинский колко высказался о желании Ефремова вернуться в профессию

Александр Добровинский (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
В апреле актёр Михаил Ефремов выйдет на свободу после почти пяти лет заключения. На заседании суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении виновника смертельной аварии. Тогда же Ефремов заявил, что соскучился по актёрству и надеется принести пользу своим ремеслом, хотя ранее артист сообщал о завершении своей карьеры.
Данную ситуацию прокомментировал адвокат Александр Добровинский, который представлял на суде интересы семьи погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова.
Он также убеждён, что в скором времени Михаил Олегович станет «самым кассовым актёром» в России. Продюсер подчеркнул, что такой высокий гонорар не получают даже такие высокооплачиваемые российские актёры, как Дмитрий Нагиев и Сергей Бурунов.
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«Как человек, который снимался сам во многих фильмах, знал и знает много прекрасных актёров <…>, я могу сказать одно: чтобы хорошо играть алкоголика, не обязательно быть им. Так же, как необязательно отсидеть, чтобы потом играть заключённых. А Михаилу Олеговичу хочется пожелать научиться, наконец, выбирать союзников», — цитирует слова Добровинского журнал The Voice.Ранее продюсер и в прошлом товарищ отца Михаила Ефремова, Олега Николаевича, утверждал, что после выхода из колонии Михаил Ефремов не будет испытывать трудностей с финансами, поскольку его ждёт высокий гонорар.
Он также убеждён, что в скором времени Михаил Олегович станет «самым кассовым актёром» в России. Продюсер подчеркнул, что такой высокий гонорар не получают даже такие высокооплачиваемые российские актёры, как Дмитрий Нагиев и Сергей Бурунов.
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Анастасия Чубина