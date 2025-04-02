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«Дороже Нагиева и Бурунова»: раскрыт гонорар Михаила Ефремова после его освобождения из колонии

Михаил Ефремов после колонии будет зарабатывать 2,5 млн рублей в день
Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

После выхода из колонии по УДО Михаил Ефремов не будет испытывать трудностей с финансами, поскольку его ждёт высокий гонорар. Об этом заявил продюсер и в прошлом товарищ его отца Олега Ефремова Евгений Морозов.
Он также убеждён, что в скором времени Михаил Олегович станет «самым кассовым актёром» в России благодаря тому, что с самой первой роли смог влюбить зрителей в себя.

«Да, согрешил, да, алкоголик. Но с самой своей первой звёздной роли в сериале "Граница. Таёжный роман" он влюбил в себя миллионы женщин. Я и сам никогда не видел Ефремова-младшего трезвым, он всегда был "под мухой". Но талант не пропьёшь – и в театре, и в кино он блестяще играл. Сейчас, после возвращения, Ефремов станет самым кассовым актёром. Ассоциация продюсеров решила поддержать Мишу, под него уже расчищают место в новых сериалах, вводят туда нового героя, чтобы у Ефремова была работа. Первый съёмочный день у Миши будет в мае. Гонорар Ефремову уже назначен – 2 500 000 рублей за съёмочный день», – рассказал Морозов в беседе с KP.RU.
Продюсер подчеркнул, что такой высокий гонорар не получают даже такие высокооплачиваемые российские актёры как Дмитрий Нагиев и Сергей Бурунов.

Также Назаров отметил, что Ефремов всегда жил как мажор и ему многое позволялось. Он часто выпивал и попадал из-за этого в различные сомнительные истории. Однако у него есть талант и теперь главное, чтобы актёр стал человеком.

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Ольга Серябкина намекнула, что была популярнее Темниковой в SEREBRO
Певица Ольга Серябкина назвала себя самой популярной экс-участницей группы SEREBRO
02 апреля 2025, 17:53

Ольга Серябкина (Фото: Телеграм, @seryabkina)

Певица Ольга Серябкина выступала в составе SEREBRO с самого основания группы, написала многие хиты для коллектива. Артистка прославилась благодаря группе, но со временем решила строить сольную карьеру. Ольга считает, что она была самой популярной участницей поп-трио.
В «золотом» составе SEREBRO была и певица Елена Темникова, которая дружила с Серябкиной, но со временем их отношения испортились, сейчас они не общаются.
«Я за эти десять лет из самой успешной группы, и в ней я была самой популярной участницей, перешла в сольное творчество и буквально через пару лет приставка «экс группы» стерлась абсолютно», — рассказала Серябкина в эфире радио Like FM.
Ранее певица была гостьей шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», в котором рассказала о своём трёхлетнем сыне Луке.

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Юлия Ефременкова: Доходы от порнографических съемок, отношения с бандитом и рождение детей от тирана
02 апреля 2025, 17:50

Юлия Ефременкова (Фото: Instagram*@efremenkovvvva)

Бывшая участница и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова сегодня отмечает свое 38-летие. Девушка из провинции проделала большой путь к популярности и неоднократно пыталась наладить личную жизнь, но без успеха. С мужчинами очаровательной Юлии явно не везет. Подробности читайте в материале «Радио 1».

За мечтой в Москву


Юлия Ефременкова (в девичестве Кириенко) родилась 2 апреля 1987 года в городе в Туапсе. С пятилетнего возраста она активно развивала свои вокальные способности, а в восемь лет уже выходила на сцену. В возрасте 12 лет Юлия записала свой первый диск с песнями. Через два года она вместе с семьёй перебралась в Краснодар, где закончила среднее образование и музыкальное училище.

Провинция редко зажигает звезды, поэтому юная красавица отправилась покорять столицу. Уже в 2008 году Юлия Ефременкова стала участницей женской музыкальной группы «Диамант». А в 2013 году она попробовала свои силы в шоу «Хочу в ВИА Гру». Девушке не удалось дойти до финала, но она приобрела ценный опыт и познакомилась с интересными людьми. Благодаря участию в проекте она смогла глубже разобраться в тонкостях работы индустрии развлечений в нашей стране.

В дальнейшем Юлия стала участницей реалити-шоу «Дикие игры» на телеканале СТС. А с октября 2016 года начала съемки в телепроекте «Дом-2».

От участницы до ведущей проекта


Юлия Ефременкова (Фото: Instagram*@efremenkovvvva)

Когда Ефременкова появилась на площадке телестройки, она проявила интерес к Глебу Жемчегову. Однако через некоторое время Глеб дал понять, что не хочет развивать отношения с Юлией, поскольку считает её неприятным человеком. Ефременковой не удалось расположить к себе и Сергея Захарьяша. Зато с Сергеем Кучеровым у Юлии сразу установились хорошие отношения.

Осенью 2017 года Юлия Ефременкова стала ведущей «Дома-2». Однако в этой роли пробыла не долго, из-за разногласий с руководством на Сейшелах девушка вынуждена была покинуть проект.

«В Москве мои продюсеры – это одни люди, а на Сейшелах – другой человек, который возомнил себя королем. У меня с ним не складывались отношения. Он меня потихонечку выживал», – цитирует слова Юлии eg.ru.

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Личная жизнь


Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур (Фото: Instagram*@efremenkovvvva)

У Юли были серьёзные отношения с мужчинами ещё до того, как она пришла строить любовь на «Дом 2». Первым избранником девушки был бандит из Туапсе. Молодой человек проявил такую степень ревности, что 17-летняя певица всерьёз начала опасаться за свою жизнь.

В приступах ревности возлюбленный хватался за нож и неоднократно угрожал расправой, если та собиралась уходить от него. Не помог и переезд в Краснодар, однако отношения закончились благополучно: горе-бойфренда объявили в федеральный розыск.

Следующий избранник Юлии был старше её на 26 лет, но при этом он был человеком спокойным, благородным и обеспеченным. Однако роман был недолгим: в жизни мужчины появилась другая женщина и ребенок, а юная певица осталась одна.

До переезда в Москву девушка вышла замуж за актера Тимура Ефременкова. В его фильмографии есть такие яркие образы, как Борис Михайлов в фильме «Легенда №17» и Георгий Бушманов в сериале «Молодёжка». Пара вместе перебралась в столицу, но молодой актер был весьма несерьезным, и Юлия решила закончить отношения.

«Мог спустить состояние на развлечения. Может, поэтому у нас и не было детей, боялась рожать. Сходил налево. Я это чувствовала», – делилась Юлия с eg.ru.

В рамках реалити-шоу «Дом-2» Ефременкова изначально пыталась построить отношения с Сергеем Кучеровым. Мужчина сделал ей предложение, и Юлия согласилась, но до свадьбы дело так и не дошло.

Когда отношения с Кучеровым закончились, девушка переключила внимание на парня из Конго Мондезира Свет-Амура. Весной 2019 года молодые люди объявили себя парой. Предложение о замужестве Мондезир сделал на концерте Ольги Бузовой.

«Мы так разволновались, что даже забыли, на палец какой руки надо надевать кольцо. Плакали все: я, мама, Оля, зрители», — позже поделилась с подписчиками Юлия.

Юлия Ефременкова с близнецами Кристианом и Даниэлем (Фото: Instagram*@efremenkovvvva)

Пара должна была расписаться летом 2020, но этого так и не случилось. Возлюбленные ругались, мирились, решали взаимные претензии. В результате этих отношений у Ефременковой в сентябре 2022 года родились двое детей-близнецов — Кристиан и Даниэль.

В августе 2023 года Ефременкова раскрыла обстоятельства расставания. Она показала снимки ссадин и проплешин, свидетельствующие о рукоприкладстве. Юлия рассказала, что после рождения детей Мондезир стал жестоким, хватал, толкал и кричал на нее, и дети становились свидетелями. Она оградила сыновей от него, обратилась в полицию, подала на алименты и через суд ограничила его общение с детьми.

Скандал с откровенными фото


В марте 2017 года разразился скандал, причиной которого стали интимные фотографии и видеозаписи девушки, сделанные много лет назад и опубликованные в сети. Оказалось, что Ефременкова получала доход от участия в порнографических съёмках. Тогда девушка сделала вид, что в этом нет ничего предосудительного, каждый зарабатывал как мог.


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«Не существует больше этой певицы»: Соседов высказался о новых песнях Пугачёвой о войне
Критик Соседов заявил, что принципиально не слушает новые песни Пугачёвой
02 апреля 2025, 17:49

Сергей Соседов (фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов заявил, что принципиально не слушает новое творчество Аллы Пугачёвой.
Журналисты 360.ru хотели узнать, понравились ли критику две новые песни исполнительницы «Поцелуй войны» и «Мама». Однако Соседов дал понять, что даже не ознакомился с ними.

«Я не слушаю новые песни Пугачевой. Принципиально. Для меня не существует больше этой певицы», – заявил телеведущий.
Минувшей ночью состоялся релиз двух композиций, которые появились на официальном YouTube-канале певицы. Изначально из выпуск должен был состояться 11 апреля. Обе песни посвящены Великой Отечественной войне.

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«Азизу — унизила, меня — послала»: Критик Соседов не одобрил поведение Леры Кудрявцевой на шоу «Суперстар!»
Критик Сергей Соседов осудил поведение Леры Кудрявцевой на шоу «Суперстар!»
02 апреля 2025, 17:47

Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)

Музыкальный критик Сергей Соседов осудил свою коллегу по жюри шоу «Суперстар!» Леры Кудрявцевой, которая, по его мнению, искусственно занизила оценку певице Азизе. Он считает, что телеведущей следует подумать над своим поведением.
Финальный выпуск пятого сезона телепроекта закончился настоящим и довольно громким скандалом: лидировавшая до этого Азиза набрала всего пять баллов и осталась третьей, а победительницей стала Ксения Георгиади. Во многом причиной таких низких оценок стал демарш Леры Кудрявцевой, которая заявила, что 60-летняя певица «изводила» её звонками и СМС даже по ночам, стремясь повлиять на судейский вердикт.

Теледива поставила артистке всего один балл, что возмутило зрителей, которым очень понравился номер Азизы на песню Ирины Аллегровой «Занавес». Вслед за Кудрявцевой такие же низкие оценки поставили и два других арбитра — Стас Пьеха и Шура. Соседов же напротив выставил максимальную оценку — два балла и выразил восхищение исполнением Азизы. Но его голос не стал решающим, а победу в шоу одержала 75-летняя Ксения Георгиади. После этого блогеры и зрители в социальных сетях стали требовать пересмотра итогов финала и проведения народного голосования.

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @leratv)

Сегодня, через пять дней после скандального выпуска программы, музыкальный критик обратился к руководству НТВ с призывом поддержать просьбы «почтеннейшей публики», для которой, собственно, и создаются подобные проекты. Чуть позже директорат телеканала объявил о начале народного голосования.

«Объявили народное голосование, потому что поднялся весь Интернет. И люди возмущены несправедливостью решения. Ей нужно вручить второй приз. Можно еще и приз зрительских симпатий по результатам голосования. Её унизили, её оскорбили. И решение было несправедливым», — сказал критик и телеведущий.

Ситуацию с конфликтом между Азизой и Кудрявцевой он назвал «возмутительной и экстраординарной». Ведь, по его мнению, баллов певица не досчиталась именно из-за громкого выступления Леры. Сергей уверен, что оценивать участника музыкального шоу по его личным качествам и поступкам, не связанным с исполнением песен, в корне неправильно.

«Как бы себя не вела Азиза, что бы не говорила ночью или днем, в каком бы виде не была... Даже если бы она всех помоями обливала. Это не имеет никакого отношения к конкурсу», — подчеркнул Соседов.

Он напомнил Лере, что она тоже «много говорила» и «много кого посылала», сделав отсылку к недавней истории, когда Кудрявцева в прямом эфире нецензурно обругала его самого за критику ещё одного участника проекта Сергея Челобанова.

«Надо на себя сначала посмотреть. Ей в эфире просто «запикали» неприличное слово в мой адрес. Это конкурс музыкальный, а не обсуждение, кто как себя вёл ночью, утром или еще когда-нибудь. Это просто неприлично», — заключил Соседов.

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«Мир должен это видеть»: Оксана Самойлова показала ванную старшей дочери
02 апреля 2025, 17:03

Оксана Самойлова (Фото: Телеграм, @sammyfam)

Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова показала ванную 13-летней дочери Ариелы в соцсетях.
Самойлова сняла видео, на котором видны «кровавые» бордовые коврики, светильник в виде знака биологической опасности над унитазом в наклейках. Также она запечатлела стену, увешанную плакатами со знаменитостями, среди которых актриса Мэрилин Монро, певицы Лана Дель Рей и Сабрина Карпентер и постер с главной героиней фильма «Анора».

Оксана Самойлова (Фото: Instagram*, @samoylovaoxana)

Кроме того, помещение было уставлено многочисленными горшками с растениями.
«Мир должен это видеть (о ванной Ариэлы — прим. ред.) <…> Честно говоря, я боюсь вам показывать её комнату. Кажется, ваша психика может не выдержать такого. Ванной достаточно», — сказала Оксана.
Ранее Самойлова заявила в соцсетях, что нашла Джигана (Денис Устименко) на помойке. История началась после того, как дочь знаменитости Лея рассказала своему брату Давиду, что мама нашла его на помойке.

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