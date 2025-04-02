«Дороже Нагиева и Бурунова»: раскрыт гонорар Михаила Ефремова после его освобождения из колонии

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
После выхода из колонии по УДО Михаил Ефремов не будет испытывать трудностей с финансами, поскольку его ждёт высокий гонорар. Об этом заявил продюсер и в прошлом товарищ его отца Олега Ефремова Евгений Морозов.
Он также убеждён, что в скором времени Михаил Олегович станет «самым кассовым актёром» в России благодаря тому, что с самой первой роли смог влюбить зрителей в себя.
Также Назаров отметил, что Ефремов всегда жил как мажор и ему многое позволялось. Он часто выпивал и попадал из-за этого в различные сомнительные истории. Однако у него есть талант и теперь главное, чтобы актёр стал человеком.
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«Да, согрешил, да, алкоголик. Но с самой своей первой звёздной роли в сериале "Граница. Таёжный роман" он влюбил в себя миллионы женщин. Я и сам никогда не видел Ефремова-младшего трезвым, он всегда был "под мухой". Но талант не пропьёшь – и в театре, и в кино он блестяще играл. Сейчас, после возвращения, Ефремов станет самым кассовым актёром. Ассоциация продюсеров решила поддержать Мишу, под него уже расчищают место в новых сериалах, вводят туда нового героя, чтобы у Ефремова была работа. Первый съёмочный день у Миши будет в мае. Гонорар Ефремову уже назначен – 2 500 000 рублей за съёмочный день», – рассказал Морозов в беседе с KP.RU.Продюсер подчеркнул, что такой высокий гонорар не получают даже такие высокооплачиваемые российские актёры как Дмитрий Нагиев и Сергей Бурунов.
Также Назаров отметил, что Ефремов всегда жил как мажор и ему многое позволялось. Он часто выпивал и попадал из-за этого в различные сомнительные истории. Однако у него есть талант и теперь главное, чтобы актёр стал человеком.
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Анастасия Чинкова