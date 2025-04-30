Михаил Галустян развелся с женой после 18 лет брака

Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @m_galustyan)
Знаменитый российский комик Михаил Галустян сообщил о завершении своего брака с супругой Викторией. Известие вызвало широкий резонанс среди поклонников шоумена, ведь пара долгие годы считалась образцом семейного счастья в мире отечественного шоу-бизнеса. Галустян поделился информацией о своём решении в социальной сети.
Он подчеркнул, что процесс проходил спокойно и без конфликтов. По словам артиста, раздельный путь они избрали ещё год назад, но предпочитали держать подробности в тайне до настоящего момента.
Сообщая о событии, комик добавил, что чувствует благодарность за прожитые совместно годы и желает своей бывшей супруге счастья. Фраза о новом этапе подчеркивает позитивный настрой артиста на изменения в собственной жизни, которые ждут впереди.
Решение о разводе не станет предметом публичных обсуждений или споров, уверен Галустян. Напротив, он призвал фанатов воспринимать произошедшее именно как начало нового этапа развития, сохраняя уважение и доброжелательность к бывшему партнёру.
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*Запрещен в РФ
Сообщая о событии, комик добавил, что чувствует благодарность за прожитые совместно годы и желает своей бывшей супруге счастья. Фраза о новом этапе подчеркивает позитивный настрой артиста на изменения в собственной жизни, которые ждут впереди.
Решение о разводе не станет предметом публичных обсуждений или споров, уверен Галустян. Напротив, он призвал фанатов воспринимать произошедшее именно как начало нового этапа развития, сохраняя уважение и доброжелательность к бывшему партнёру.
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*Запрещен в РФ
Дарья Осипова