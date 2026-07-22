Ваня Дмитриенко прокомментировал сходство идеи его концерта с шоу Егора Крида

22 июля 2026, 07:23

Ваня Дмитриенко (Фото: Instagram* @dmitrienko_vanya)

Певец Ваня Дмитриенко, готовящий сольный концерт в «Лужниках» в рыцарской тематике, прокомментировал сходство своей концепции с шоу Егора Крида. Мыслями по поводу ситуации исполнитель поделился на закрытой вечеринке, посвящённой будущему выступлению.





Артист признал, что отрицать поверхностное сходство идей сложно. Он не удивлен, что фанаты это заметили. Дмитриенко и его команда работали над задумкой с января — когда они обнаружили параллели с концертом Крида, то переживали, поразившись тому, насколько большим оказалось совпадение.



«Для нас это было какое-то очень удивительное событие, и мы такого никогда не видели, если честно. (...) Конечно, разные были мысли, но сейчас мы просто занимаемся своим концертом, у нас нет других вариантов», — пояснил в беседе с журналистами Super.ru певец.