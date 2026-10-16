Михаил Гребенщиков устроил скандал в поликлинике после визита к врачу
Музыкант Михаил Гребенщиков, получивший известность благодаря проекту «Фабрика звёзд», обратился к врачу из-за болей в руке. Артист предполагал, что причиной стал ремонт на даче, во время которого он мог перенапрячь мышцы. Однако, по информации Mash, медик связала неприятные ощущения с другим фактором — постоянной игрой на гитаре.
Во время осмотра участковый врач сообщила Гребенщикову о возможном остеоартрозе — заболевании суставов, при котором повреждаются хрящевые ткани. По её словам, длительная нагрузка могла повлиять на состояние суставов пальцев. Медик предупредила, что полностью восстановить хрящи не получится, но можно замедлить развитие заболевания и уменьшить дискомфорт. Для этого музыканту рекомендовали снизить нагрузку на пальцы и принимать витамины.
Такие рекомендации возмутили артиста. Гребенщиков повысил голос на врача, заявил, что она не может разобраться в его проблеме, и потребовал направить его на компьютерную томографию. После конфликта ситуация получила продолжение: на следующий день с музыкантом связалась заведующая медицинским учреждением, принесла извинения за поведение сотрудницы и записала его на КТ.
Позднее Гребенщиков рассказал, что не стал затягивать конфликт и отнёсся к произошедшему с пониманием. По словам артиста, приём проходил в конце рабочего дня, когда и врач, и пациент могли быть уставшими. В итоге музыкант заявил, что считает инцидент исчерпанным.
Теперь артисту предстоит пройти дополнительное обследование, которое поможет уточнить причину боли в руке. Пока же ему рекомендовали сократить время игры на гитаре и внимательнее относиться к нагрузке на пальцы.
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