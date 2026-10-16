Михаил Гребенщиков устроил скандал в поликлинике после визита к врачу

16 октября 2026, 14:56

Звезде «Фабрики звёзд» Михаилу Гребенщикову запретили играть на гитаре

Михаил Гребенщиков (Фото: Instagram* / @mikhail_grebenshchikov)

Музыкант Михаил Гребенщиков, получивший известность благодаря проекту «Фабрика звёзд», обратился к врачу из-за болей в руке. Артист предполагал, что причиной стал ремонт на даче, во время которого он мог перенапрячь мышцы. Однако, по информации Mash, медик связала неприятные ощущения с другим фактором — постоянной игрой на гитаре.