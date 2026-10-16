«У меня и ботокса нет»: 47-летняя Яна Чурикова ответила на обвинения в пластике
Яна Чурикова объяснила, почему отказалась от уколов красоты
47-летняя Яна Чурикова заявила в соцсетях, что не прибегает к инъекциям красоты и не делала пластических операций. Телеведущая вновь столкнулась с обсуждением своей внешности в соцсетях: после дискуссии о чрезмерной худобе подписчики начали предполагать, что она использует ботокс, филлеры и даже перенесла круговую подтяжку лица.
Чурикова решила ответить на подобные комментарии и подчеркнула, что предпочитает естественную внешность. По словам телеведущей, она не использует ботокс и не прибегала к процедурам, о которых пишут пользователи. Ее позицию, как отмечается в публикации, поддержал эксперт-визажист Алексей Столяров, который также высказался об отсутствии филлеров.
«У меня и ботокса нет. Это просто тем прекрасным комментаторам, которые говорят: "Ну, конечно, она вся переделанная, там же видно круговую подтяжку". Ничего! И это, между прочим, мой осознанный выбор», — заявила Яна в соцсетях.Телеведущая дала понять, что отказ от подобных вмешательств — ее личное решение. При этом обсуждение вновь подняло вопрос об отношении к косметологическим процедурам и естественным возрастным изменениям. Сама Чурикова предпочитает не следовать предположениям комментаторов, а самостоятельно решать, как ей относиться к собственной внешности.