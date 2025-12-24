Михаил Хубутия и Юлия Ван договорились об алиментах
Экс-министр Михаил Хубутия и блогер Юлия Ван заключили мировое соглашение по алиментам на их общую дочь. Об этом сообщает Telegram-канал близкий к правоохранительным органам.
Хубутия будет выплачивать Ван по 150 тысяч рублей ежемесячно. Ранее Ван подала на него в суд с требованием взыскать алименты.
В апреле 2025 года в подмосковном поселке Трёхгорка Хубутия напал на бывшую возлюбленную с топором, едва не причинив ей тяжёлые травмы. За это инцидент экс-министра приговорили к одному году лишения свободы условно.
