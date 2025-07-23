У визажиста Сердара Камбарова серьезный конфликт с дочерью
Серьезный конфликт с дочерью Амелией назрел у визажиста Сердара Камбарова.
Как пишет Telegram-канал «Звездач», в том году мужчина расстался с супругой спустя 13 лет семейной жизни, потребовав с нее алименты на сына. Затем в «игру» вступила Амелия. Звездная наследница опубликовала разоблачение отца. В нем сказано, что Камбаров не давал денег, запрещал видеться с родственниками, выкрал документацию для шантажа и хотел отказаться от детей.
Знаменитый визажист попросил Амелию ответить на его звонки и сообщения, а позже написал, что та обвинила его на судебном заседании в спаивании. Камбаров считает, что козни строит его бывшая жена Анастасия.
*Запрещен в РФ
Читайте также: