Сестра Агаларова не верит словам модели Ковальчук: «Начинается травля подростков, которых удобно выставить крайними»

23 июля 2025, 11:16

Сестра Эмина Агаларова уличила модель Марию Ковальчук во лжи

Мария Ковальчук (Фото: Instagram* @ae3marylu)

Мария Ковальчук, найденная полуживой после жестокого избиения на обочине дороги в Дубае, дала первое интервью после лечения. 20-летняя модель Onlyfans рассказала журналистке Ксении Собчак о той роковой вечеринке и назвала имена своих истязателей.





Девушка отметила, что в тот роковой день должна была улететь в Таиланд, но проспала рейс. Тогда она решила принять приглашение знакомых ребят провести время в гостиничном номере. Один из парней – сын влиятельного бизнесмена – пообещал ей, что на следующий день они вместе улетят в Таиланд на его частном самолёте.



Поначалу всем присутствующим было весело, однако вечеринка начинала выходить из-под контроля по мере того, как парни употребляли алкоголь и запрещённые вещества. Ковальчук была обеспокоена неадекватным поведением знакомых и попыталась незаметно сбежать, однако её удержали в номере силой. Все закончилось трагедией. Когда Мария вновь предприняла попытку побега, парни избили её, что привело к множественным травмам позвоночника и другим переломам.



Однако пользователи Сети, посмотревшие интервью Собчак, засомневались в правдивости слов модели. В её рассказе зрители нашли множество несостыковок и не поверили её словам о непричастности к оказанию интим-услуг.



О нашумевшем интервью высказалась сестра певца Эмина Агаларова, которая ранее уже сообщала, что анкета Ковальчук высит на сайтах для взрослых.





«Невинные овечки» в розовых очках, какой-то белый порошок и имидж девочки-девственницы – всё это как минимум смешно и вызывает ощущение сильно замыленной истории! А модели, едва вырвавшись из той ситуации, снова не гнушаются ничем – ни российскими деньгами, ни интервью у Ксении Анатольевны, которое, по всей видимости, оплачено, ни откровенной ложью, которую они продолжают транслировать. Слушаешь их версии и не понимаешь: они сами замечают, сколько нестыковок в их рассказах? Или это не имеет значения, если на кону хороший гонорар? Мое личное убеждение: за деньги эти женщины готовы на всё. Для них произошедшая трагедия – возможность монетизировать информационный шум с главной «кормилицей», – высказалась Сабина Агаларова в своём личном блоге.