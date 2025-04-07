Михаил Полицеймако: несложившийся брак, измены и четверо детей. Почему его брошенный сын выбрал жизнь в семье отца?

Михаил Полицеймако (Фото: Instagram*@mikhailpolitseimako)
Сегодня, 7 апреля, свой 49-й день рождения отмечает Михаил Полицеймако — актёр театра и кино, певец, телеведущий. Зрители знают его по ролям в фильмах «ДМБ», «Записки экспедитора Тайной канцелярии» и «Биомеханика Мейерхольда».
Он также был ведущим программы «Утро на НТВ» и участником популярного шоу «Большая разница». О творческом пути и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Михаил Полицеймако, родившийся 7 апреля 1976 года в Москве, является представителем семьи, глубоко укоренившейся в мире искусства. Его отец, Семён Фарада, известный актер, а мать, Марина Полицеймако, также посвятила свою жизнь сцене.
Важно отметить, что актерская династия не ограничивается только родителями Михаила. Дедушка по материнской линии, Виталий Полицеймако, был заметной фигурой в советском театре и кино, обладателем Сталинской премии третьей степени и звания народного артиста СССР. Его бабушка, Евгения Фиш, оставила свой след в истории театра как актриса Ленинградского Нового театра и первой партнерши знаменитого эстрадного исполнителя Александра Менакера.
Хотя в детстве Михаил не проявлял интереса к творчеству, он всё же получил музыкальное образование. В школе он учился в математическом классе, а в музыкальной школе осваивал фортепиано. Кроме того, он самостоятельно изучал аккорды на гитаре и с удовольствием играл в футбол, несмотря на свой лишний вес.
Михаил Полицеймако (Фото: Instagram*@mikhailpolitseimako)
Несмотря на равнодушие к актерской профессии, Полицеймако рано начал сниматься в кино. Первый раз Михаил появился в эпизоде детского фильма «Что такое Ералаш?», вышедшем в 1986 году. После были эпизоды в лентах «Детство Тёмы» и «Болотная Street, или Средство против секса». Природный талант ребенка был налицо, и к концу окончания школы мама посоветовала Михаилу поступать в театральный, а он не стал противиться.
Документы были поданы во все театральные вузы столицы, и везде талант Полицеймако был отмечен, кроме Щепкинского училища. По итогу Михаил стал студентом ГИТИСа и успешно его окончил в 1997 году.
Михаил и Лариса Полицеймако с дочерьми Эмилией, Софией и Марией (Фото: Instagram*@mikhailpolitseimako)
Первой супругой Михаила Полицеймако стала Ольга Лысак. Пара познакомилась еще в институте, а после работали вместе в молодежном театре. Брак просуществовал пару лет, а когда 2001 году в семье появился сын Никита и вовсе не выдержал. Михаил покинул семью, когда его сыну было всего три месяца. Он снял отдельное жильё, а жену и ребёнка оставил со своими родителями.
Как потом выяснилось, актер во время беременности увлекся актрисой Ларисой Муратовой. Михаил больше не мог разрываться между семьей и любимой женщиной и когда появились возможность все рассказал жене и подал на развод.
Второй брак Полицеймако заключил только в 2005 году. До этого времени актер купил квартиру бывшей жене и сыну, куда они впоследствии перебрались, а Михаил с новой семьей вернулся к родителям. В 2007 у пары родилась дочка Эмилия, а после в 2010 София и спустя 10 лет Мария. Артист рассказывал, что его переполняет радость, когда он возвращается домой и встречает свою большую семью.
Никита Полицеймако (Фото: Instagram*@nickpolicemako)
Когда Никите исполнилось 14 лет, он изъявил желание жить в семье отца. Мальчик устал от постоянных негативных высказываний в адрес Михаила и запретов на общение со стороны матери. Кроме того мама активно устраивала личную жизнь, а парню не нравился образ жизни матери и постоянный поток мужчин в их доме.
В новой же семье он чувствовал любовь и заботу от всех членов семьи. Сейчас Никите 23 года, он уже живет самостоятельно, выпустился из Щукинского театрального училища и, как отец, строит актерскую карьеру.
Полицеймако продолжает творческую деятельность. Он играет в спектаклях «Маленькие комедии», «В Бореньке чего-то нет», «Леди на день», «День радио», «Доктор знает всё», «Ищу мужа», «Бестолочь» и «Малыш и Карлсон».
Фильмография артиста, насчитывающая уже более 160 работ, активно пополняется. В 2024 году он сыграл в лентах «СуперИвановы-2» и «Руки вверх». В этом году в производстве находится лента «По-братски».
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Детство артиста
Михаил Полицеймако, родившийся 7 апреля 1976 года в Москве, является представителем семьи, глубоко укоренившейся в мире искусства. Его отец, Семён Фарада, известный актер, а мать, Марина Полицеймако, также посвятила свою жизнь сцене.
Важно отметить, что актерская династия не ограничивается только родителями Михаила. Дедушка по материнской линии, Виталий Полицеймако, был заметной фигурой в советском театре и кино, обладателем Сталинской премии третьей степени и звания народного артиста СССР. Его бабушка, Евгения Фиш, оставила свой след в истории театра как актриса Ленинградского Нового театра и первой партнерши знаменитого эстрадного исполнителя Александра Менакера.
Хотя в детстве Михаил не проявлял интереса к творчеству, он всё же получил музыкальное образование. В школе он учился в математическом классе, а в музыкальной школе осваивал фортепиано. Кроме того, он самостоятельно изучал аккорды на гитаре и с удовольствием играл в футбол, несмотря на свой лишний вес.
Начало творческого пути
Михаил Полицеймако (Фото: Instagram*@mikhailpolitseimako)
Несмотря на равнодушие к актерской профессии, Полицеймако рано начал сниматься в кино. Первый раз Михаил появился в эпизоде детского фильма «Что такое Ералаш?», вышедшем в 1986 году. После были эпизоды в лентах «Детство Тёмы» и «Болотная Street, или Средство против секса». Природный талант ребенка был налицо, и к концу окончания школы мама посоветовала Михаилу поступать в театральный, а он не стал противиться.
Документы были поданы во все театральные вузы столицы, и везде талант Полицеймако был отмечен, кроме Щепкинского училища. По итогу Михаил стал студентом ГИТИСа и успешно его окончил в 1997 году.
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Личная жизнь
Михаил и Лариса Полицеймако с дочерьми Эмилией, Софией и Марией (Фото: Instagram*@mikhailpolitseimako)
Первой супругой Михаила Полицеймако стала Ольга Лысак. Пара познакомилась еще в институте, а после работали вместе в молодежном театре. Брак просуществовал пару лет, а когда 2001 году в семье появился сын Никита и вовсе не выдержал. Михаил покинул семью, когда его сыну было всего три месяца. Он снял отдельное жильё, а жену и ребёнка оставил со своими родителями.
Как потом выяснилось, актер во время беременности увлекся актрисой Ларисой Муратовой. Михаил больше не мог разрываться между семьей и любимой женщиной и когда появились возможность все рассказал жене и подал на развод.
Второй брак Полицеймако заключил только в 2005 году. До этого времени актер купил квартиру бывшей жене и сыну, куда они впоследствии перебрались, а Михаил с новой семьей вернулся к родителям. В 2007 у пары родилась дочка Эмилия, а после в 2010 София и спустя 10 лет Мария. Артист рассказывал, что его переполняет радость, когда он возвращается домой и встречает свою большую семью.
Сын решил жить с отцом
Никита Полицеймако (Фото: Instagram*@nickpolicemako)
Когда Никите исполнилось 14 лет, он изъявил желание жить в семье отца. Мальчик устал от постоянных негативных высказываний в адрес Михаила и запретов на общение со стороны матери. Кроме того мама активно устраивала личную жизнь, а парню не нравился образ жизни матери и постоянный поток мужчин в их доме.
В новой же семье он чувствовал любовь и заботу от всех членов семьи. Сейчас Никите 23 года, он уже живет самостоятельно, выпустился из Щукинского театрального училища и, как отец, строит актерскую карьеру.
Михаил Полицеймако сейчас
Полицеймако продолжает творческую деятельность. Он играет в спектаклях «Маленькие комедии», «В Бореньке чего-то нет», «Леди на день», «День радио», «Доктор знает всё», «Ищу мужа», «Бестолочь» и «Малыш и Карлсон».
Фильмография артиста, насчитывающая уже более 160 работ, активно пополняется. В 2024 году он сыграл в лентах «СуперИвановы-2» и «Руки вверх». В этом году в производстве находится лента «По-братски».
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Елена Генералова