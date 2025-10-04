На компанию Ильи Авербуха подали многомиллионный иск

04 октября 2025, 10:26

С компании фигуриста Ильи Авербуха хотят взыскать 17 миллионов рублей

Илья Авербух (Фото: Телеграм/averbukh_ilya)

На ООО «ММГ СКЕЙТИНГ», гендиректором которого является Илья Авербух, подали иск о взыскании свыше 17 млн рублей. Об этом пишет издание «Страсти».