На компанию Ильи Авербуха подали многомиллионный иск
На ООО «ММГ СКЕЙТИНГ», гендиректором которого является Илья Авербух, подали иск о взыскании свыше 17 млн рублей. Об этом пишет издание «Страсти».
Строительная компания «МС Билдингс» из Набережных Челнов потребовала возврат 14,1 миллиона за выполненные работы и три миллиона за просроченный платеж. Причины, по которым фирма фигуриста не произвела оплату, в заявлении не называются.
Отмечается, что Арбитражный суд Татарстана принял иск к производству и назначил первое заседание на 25 ноября этого года.
В 2024-м компания Авербуха, занимающаяся организацией ледовых шоу, получила выручку 685 млн рублей при чистой прибыли 4,1 миллиона. Компания также задолжала ФНС 40 тысяч рублей.
