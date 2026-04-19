«Свободных нет»: В Госдуме оценили планы Лепса усыновить двух братьев из детдома

Депутат Милонов поблагодарил Лепса за решение усыновить двух братьев из детдома

Григорий Лепс (Фото: Telegram @gvleps_official)

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов ответил на новость о том, что певец Григорий Лепс планирует усыновить двух братьев из детского дома.





В беседе с NEWS.ru Милонов отметил, что в России есть много известных и неизвестных людей, которые занимаются усыновлением.

«Я могу сказать на 99%, что свободных детей, которых можно было бы усыновить, сейчас в детских домах почти нет. Поскольку это братья, то, конечно, усыновлять двоих детей чуть сложнее. Не все готовы к этому. То, что он это делает, — молодец. Это и есть пример настоящей любви к людям, поведения, которое характеризует патриотов своей страны», — заявил депутат.