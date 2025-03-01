Михаил Шуфутинский сообщил о свадьбе с женщиной, которая младше его на 30 лет

Михаил Шуфутинский и Светлана Юразова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В Москве в эти минуты проходит Российская национальная премия «Виктория», на которой собрались звёзды шоу-бизнеса. 77-летний Михаил Шуфутинский появился на красной дорожке со своей возлюбленной Светланой Юразовой, которая младшего его на 30 лет.
Михаил и Светлана вместе уже давно, однако все считали, что пара живёт в гражданском браке. Но на премии журналисты заметили у Шуфутинского и его молодой музы обручальные кольца.
Ведущий «ШБ-Шоу» Гера Иваще обратил внимание на украшения, на которых выгравированы инициалы, и поинтересовался, бриллианты ли в них. Шуфутинский ответил утвердительно и подчеркнул, что кольца делали на заказ.
После представители СМИ спросили, где у Михаила и Светланы прошла свадьба.
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Ведущий «ШБ-Шоу» Гера Иваще обратил внимание на украшения, на которых выгравированы инициалы, и поинтересовался, бриллианты ли в них. Шуфутинский ответил утвердительно и подчеркнул, что кольца делали на заказ.
После представители СМИ спросили, где у Михаила и Светланы прошла свадьба.
«Это секрет. Ребята, я не люблю о личном рассказывать. Самое главное, что мы счастливы», – загадочно ответил Шуфутинский.Напомним, что Шуфутинский и Юразова познакомились, когда девушка танцевала в шоу-балете будущего супруга. С шефом Светлана сблизилась в 2015 году, когда он стал вдовцом.
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Анастасия Чинкова