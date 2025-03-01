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Михаил Шуфутинский сообщил о свадьбе с женщиной, которая младше его на 30 лет

Михаил Шуфутинский и Светлана Юразова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Михаил Шуфутинский и Светлана Юразова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В Москве в эти минуты проходит Российская национальная премия «Виктория», на которой собрались звёзды шоу-бизнеса. 77-летний Михаил Шуфутинский появился на красной дорожке со своей возлюбленной Светланой Юразовой, которая младшего его на 30 лет.
Михаил и Светлана вместе уже давно, однако все считали, что пара живёт в гражданском браке. Но на премии журналисты заметили у Шуфутинского и его молодой музы обручальные кольца.

Ведущий «ШБ-Шоу» Гера Иваще обратил внимание на украшения, на которых выгравированы инициалы, и поинтересовался, бриллианты ли в них. Шуфутинский ответил утвердительно и подчеркнул, что кольца делали на заказ.

После представители СМИ спросили, где у Михаила и Светланы прошла свадьба.

«Это секрет. Ребята, я не люблю о личном рассказывать. Самое главное, что мы счастливы», – загадочно ответил Шуфутинский.
Напомним, что Шуфутинский и Юразова познакомились, когда девушка танцевала в шоу-балете будущего супруга. С шефом Светлана сблизилась в 2015 году, когда он стал вдовцом.

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«Нам всегда есть, о чём поговорить»: разведённую Алсу заметили в объятиях известного мужчины
01 марта 2025, 19:31

Алсу (фото: Telegram @alsouofficial)

После развода с бизнесменом Яном Абрамовым Алсу погрузилась в творчество. На днях она снимала клип на песню «Чужая». Кастинг на роль клипового возлюбленного певицы был жёстким, но удалось выбрать мужчину, в котором Алсу почувствовала родную душу.
В партнёры исполнительнице был выбран известный актёр Константин Крюков.

Константин Крюков (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«У нас с Костей интересная история, наши дочки учились с первого класса вместе. В одной школе, в одном классе. Они до сих пор дружат. Поэтому нам всегда есть, о чём поговорить», – рассказала Алсу в беседе со StarHit.
Крюков отметил, что его дочь уже ранее принимала участие в съёмках клипа Алсу, поэтому он решил сразу согласиться.

«Это уже семейное дело, обязательно надо!», – добавил актёр.
Также Алсу рассказала, о чём будет клип. Конечно же, о трагической любви. В нём будет всё, как в жизни, когда назрела необходимость принять правильное решение, но возлюбленные не могут этого сделать.

Певица решила сохранить интригу, указав не смелые решения в клипе. Однако раскрывать их она не стала.

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#съёмки
#любовь
#музыка
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«Я ещё не единожды стану отцом»: Лепс рассказал о предстоящей свадьбе и планах на семейную жизнь
01 марта 2025, 19:11

Григорий Лепс (фото: Telegram @gvleps_official)

Григорий Лепс разоткровенничался на красной дорожке музыкальной премии «Виктория-2025». Певец рассказал о предстоящей свадьбе с молодой возлюбленной и планах на будущую семейную жизнь.
Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» рассказал, что уже приобрёл пиджак на свадьбу. Но, в отличие от своей 19-летней невесты, отказался менять несколько нарядов во время торжества. Напомним, что Аврора Киба намерена заказать три свадебных платья и несколько раз сменить их за время празднования.

Также Лепс назвал примерные сроки проведения свадьбы.

«Мы определились, что свадьба будет летом. Какого года – я не знаю», – отметил певец в беседе с NEWS.ru.
Кроме того, исполнитель заявил, что ещё не единожды станет отцом.

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#счастье
#семья
#дети
#одежда
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«Неописуемая боль целый год»: В день смерти звезды «Дома-2» Либерж Кпадону её друг опубликовал трогательное видео с Либерж Кпадону
Исполнился ровно год со дня смерти звезды шоу «Дом-2» Либерж Кпадону
01 марта 2025, 19:07

Либерж Кпадону (Фото: Телеграм @Libergikk)

Прошлой весной поклонников реалити-шоу «Дом-2» шокировала страшная новость: у себя дома найдена мёртвой одна из звёзд проекта очаровательная мулатка Либерж Кпадону. О её кончине первой сообщила её коллега по телепроекту Анна Якунина.
Началось всё с того, что в марте 2024 года соседи по лестничной клетке обратили внимание на странный и неприятный запах из запертой квартиры телезвезды, который становился сильнее с каждым днём, напоминает издание StarHit. Они стали вспоминать, когда в последний раз видели Либерж, но не смогли, и тогда решили вызвать МЧС.

Спасатели вскрыли жилище и с ужасом увидели там уже начавший разлагаться труп девушки. Известно, что ещё в середине февраля 36-летняя Кпадону собиралась лечь под нож хирурга — ей нужно было удалить доброкачественное новообразование в лёгком. Очевидно, сделать этого она просто не успела.

В годовщину смерти теледивы её друг Джозеф Мунголе отдал дань памяти усопшей подруге — он опубликовал в своём блоге архивное видео, на котором Кпадону исполняет в караоке песню Аллы Пугачевой «Белый снег».

«Либи, родная моя, сегодня ровно год, как тебя нет с нами. Такая утрата, такая неописуемая боль. Не могу поверить, что тебя больше нет. За этот год я многое переосмыслил, но самый главный урок — это то, что нужно максимально быть ближе к Богу и ставить его на первое место. Он позаботится обо всем», — подписал Джозеф опубликованные кадры.

Поклонники и просто пользователи Сети не могли пройти мимо такой доброй памяти и искренней любви к скончавшейся подруге. Они оставили много тёплых комментариев под постом Джозефа, уверяя его, что Бог всё видит и одобряет его трогательную память об умершей девушке.

Близкие считают, что Либерж умерла из-за начавшегося у неё пристрастия к алкоголю. Известно, что крепкие напитки плохо сочетаются с сильнодействующими препаратами, которые она вынуждена была принимать из-за болезни.

«Вскрытие показало, что у неё была остановка сердца. Это официальная причина смерти. Увы, тяжелые препараты, транквилизаторы вместе с алкоголем сделали свое дело… В 36 лет сердце просто так не останавливается», — говорила парапсихолог и приятельница Кпадону Джулия Лу.

Коллег по звездной телестройке привело в ужас то, что Либерж никто не хватился, когда она пропала.

«XXI век, у всех телефоны, планшеты, ваш близкий человек не выходит на связь, наверняка близкое окружение знало, что она болеет. Почему никто не забил тревогу? Я просто не могу этого понять», — возмущалась тогда Юля Ефременкова.

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«Красная Шапочка, я тебе не вулф»: Отар Кушанашвили вернулся к конфликту с Яной Поплавской
01 марта 2025, 18:38

Отар Кушанашвили (фото: Instagram* @otar.kushanashvili)

Конфликт между Отаром Кушанашвили и Яной Поплавской продолжается. Шоумен вновь раскритиковал актрису.
Началось всё с того, что некоторое время назад в своём YouTube-шоу «Каково?!» Кушанашвили назвал Поплавскую красной патриоткой и обвинил её в причастности к травле певицы Лолиты Милявской, концерты которой отменяют по всей России.

В ответ на это заявление актриса в своём Telegram-канале написала, что её теперь уже бывший друг страдает словесным поносом и недостоин называться мужчиной и грузином.

В новом выпуске своего шоу Кушанашвили возобновил разборки, о которых многие уже позабыли.

«С чего ты взбеленилась? С чего столько злости в тебе, боже ты мой? С чего столько ненависти в тебе? Ты же Красная Шапочка. А я тебе не вулф. Я простой паренёк, который хочет, чтобы в мире стало светлее. Если Поплавская хочет понравиться людям, она наезжает на кого? На неприкасаемого Отара. Она берёт того, кого обожает вся страна, зачем-то спекулирует на теме моей смерти. При этом желает мне здравствовать. Между строк желая мне сдохнуть, она желает мне здравствовать…», – заявил телеведущий.
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*запрещён в РФ
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«Мы не знаем, сколько заработали на песне. Поэтому шубы у девочек искусственные»: папа Betsy о гонораре за «Сигма бой»
01 марта 2025, 18:26

Мария Янковская и Betsy (фото: Telegram @betsy_girl)

Трек «Сигма бой» вышел в ноябре прошлого года и сразу же занял первые строчки чартов по всему миру, а ведь юным исполнительницам всего по 12 лет.
Betsy и Мария Янковская в один миг стали популярны и известны всему Интернету. Их песня взорвала мировые чарты, а выступления собирают толпы фанатов.

Юные звёзды стали участницами «Шоу Воли» на ТНТ. В студии девочки сразу же начали устанавливать свои правила. Так, например, они осудили второго ведущего Илью Соболева за несовременный подход.

«Ты молодёжь не понимаешь, потому что ты скуф!», – заявили девочки.
Вместе с артистками пришёл папа Betsy и автор завирусившегося трека Михаил Чертищев. Он рассказал, что дуэт работает слаженно, однако популярная песня пока не принесла много заработка.

«У нас есть взаимопонимание. Если Betsy и Маша захотят сделать перерыв или просто устанут, мы спокойно к этому отнесемся, потому что у нас есть свои профессии, которыми мы продолжим заниматься. Мы пока не знаем, сколько мы заработали на песне – стриминги платят позже. Поэтому шубы у девочек пока искусственные», – пожаловался музыкант.
Напомним, что для юных артисток это далеко не первая музыкальная работа. Ранее в Сети был популярен трек «Симпл Димпл Поп Ит Сквиш», который исполняла Betsy. Настоящее имя девочки – Светлана Чертищева. Она выросла в семье известно композитора, который написал саундтреки к множеству мультфильмов, в том числе «Барбоскины», «Лунтик и его друзья», «Три богатыря на дальних берегах» и «Три богатыря. Ход конем».

Мария Янковская родилась в семье продюсера телеканал «СТС Kids». Девочка уже засветилась в качестве ведущей и побывала в группе ZU Rock Band.

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