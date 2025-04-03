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Михаил Тройник высказался о расставании с Юлией Пересильд

Юлия Пересильд и Максим Тройник (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юлия Пересильд и Максим Тройник (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В четверг вечером Юлия Пересильд объявила о расставании с Михаилом Тройником, опубликовав пост в Telegram-канале. Актёр тоже высказался о разрыве с избранницей.
Тройник подтвердил, что теперь их с Пересильд связывает только дружба и работа. Судя по всему, пара разошлась уже довольно давно, но объявила об этом только сейчас, чтобы не провоцировать лишние обсуждения.

Артист заявил то же самое, что и Юлия – у них нет никаких обид и претензий друг другу и расстались они без ненависти, измен, вражды и грязи, а именно честно и спокойно.

После Тройник пригласил поклонников на их совместный с актрисой спектакль «Последнее лето». К слову, теперь артистам будет легче играть его вместе, судя по прошлогоднему заявлению Михаила.

«В постановке „Последнее лето“ мы с Юлей играем супругов. По сюжету мой герой возвращается на побывку во время Первой мировой войны в родовое поместье, и он становится чужим для своей семьи, для своей жены. И вот такое отчуждение не всегда легко играть с близким человеком. Я не скажу, что это сложно, просто это по-другому», – признавался актёр.
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#любовь
Рудковскую раскритиковали за рыбалку после скандала с Безруковым
03 апреля 2025, 23:02

Яна Рудковская (фото: Telegram @doveoftheworld)

Яну Рудковскую раскритиковали за рыбалку на Мальдивах.
Продюсер в личном блоге опубликовала фотографию, на которой держит пойманную на удочке рыбу, стоя при этом на корме яхты.

Правда поклонники не оценили досуга Рудковской, сравнив его в поступком Сергея Безрукова.

Яна Рудковская (фото: Instagram* @rudkovskayaofficial)

В комментариях пользователи обрушились на звезду, призвав её отпустить рыбу и поучиться на опыте других людей.

Напомним, что накануне на Сергея Безрукова набросились с обвинениями в браконьерстве после одного его поста. Актёр показал, как съездил на рыбалку в Ростовской области. На фотографии он держал двухкилограммовую щуку. Однако выяснилось, что сейчас в регионе действуют два запрета: на вылов всей рыбы из-за периода нерестования и отдельно на отлов щуки. ​Однако представитель артиста утверждает, что фото было сделано до введения ограничений.

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#продюсер
#сын
#рыбалка
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«Риски максимальные, помолитесь за меня»: больная раком Лама Сафонова может умереть на операции
Больная раком Лама Сафонова заявила, что может умереть на операции
03 апреля 2025, 22:46

Лама Сафонова (фото: Telegram @lamasafonova1)

Лама Сафонова борется с раком, но, несмотря на это, продолжает выступать. Правда сегодня певица поделилась тревожной новостью.
37-летняя исполнительница опубликовала тревожный пост в своём Telegram-канале.

«Состояние плохое. Сегодня срочная госпитализация и будут оперировать. Риски по наркозу и анестезии максимальные. Помолитесь за меня, пожалуйста, друзья. Сдаваться не намерена. Люблю. Вернусь!», – написала Сафонова.
Преданные поклонники одарили женщину словами поддержки, пожелали ей сил в борьбе с недугом и крепкого здоровья.

Также Лама продемонстрировала, как выглядит в этот трудный период. На фотографии она запечатлена в кислородной маске, но при этом с эффектным макияжем. Она объяснила это тем, что принципиально накрасилась, вопреки всему, потому что не намерена сдаваться.

Четыре года назад Сафонова уже находилась в тяжёлом состоянии. Тогда ей, к счастью, удалось выкарабкаться и даже вернуться на сцену.

Напомним, что рак матки последней стадии врачи обнаружили у певицы в 2016 году. Тогда женщина перенесла операцию по удалению органа. Однако это не решило проблему, поскольку метастазы распространились по всему организму.

Правда далеко не все верят в трагедию певицы. Так, например, бизнесмен Андрей Ковалёв обвинил Сафонову в мошенничестве, заявив, что она собирает деньги якобы на лечение, а на самом деле тратит их на личные нужды.

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Дочь Любови Успенской снялась в чёрном боди у шеста – фото
03 апреля 2025, 22:29

Татьяна Плаксина (фото: ВКонтакте / @pacha_tati_real)

Дочь певицы Любови Успенской снялась в откровенном образе.
35-летняя художница Татьяна Плаксина запечатлела себя в зеркале на мансарде. Она стояла около шеста в чёрном боде с длинными рукавами и вырезом до талии, оформленном шнуровкой.



Девушка распустила волнистые волосы и решила продемонстрировать свою естественную красоту, отказавшись от косметики.

Ранее психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» рассказала о тяжёлых отношениях Успенской с дочерью. Она отметила, что в их истории было и до сих пор есть насилие, поэтому скандалы и примирения будут чередоваться по кругу.

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#любовь
#шоу
#девушка
#волосы
#фотография
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«На кону миллион»: Продюсер Пригожин рассказал, как надо следить за формой и мужским здоровьем
Продюсер Иосиф Пригожин дал советы по поддержанию формы в зрелом возрасте
03 апреля 2025, 21:54

Самира, Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Телеграм @valeriyaofficial)

Продюсер Иосиф Пригожин с возрастом стал внимательнее и бережнее относиться к своему здоровью и в свои 56 лет, которые он отметил вчера, сохраняет неплохую физическую форму. А это немаловажно для мужа такой красавицы, как певица Валерия.
О том, как ему это удаётся, деятель шоу-бизнеса рассказал в эфире программы «Светская хроника», которая выходит в эфире Пятого канала. По его словам, он тайком от супруги ест некоторые вредные продукты, но регулярно обращается к медикам. Пригожин собирается радикально похудеть к лету, уже сбросил несколько килограммов, а ещё заключил необычное пари.

«Я вам хочу сказать такую вещь: состояние здоровья мужчины во многом зависит от его не только физической формы, но и от его физических упражнений, в том числе мозговых и телесных, как говорится», — говорит продюсер.

Недавно он показал подписчикам, как проводит время в тренажерном зале: делает наклоны и растяжку, укрепляет мышцы таза, записался к индивидуальному тренеру. Но подписчиков потрясло даже не это. Оказывается, муж знаменитой артистки заключил со своим инструктором нестандартную сделку.

«Самира, хочешь заработать миллион? Если ты посадишь меня на шпагат, я тебе дам миллион», — сказал Пригожин.

Знакомые и коллеги продюсера также находятся в лёгком недоумении. Зачем ему всё это, тем более, что он так далёк от спорта? Зачем упражнения в стиле Анастасии Волочковой, да ещё за немалые деньги?

Сам он уверяет, что всё это — исключительно ради здоровья.

«У меня нет ощущения, что мне 55. Смотрите, кто больше всего дряхлеет? Бухающие, курящие. Я никогда в жизни не курил, не бухаю. В принципе, очень люблю пешие прогулки, очень люблю ходьбу. Поэтому физические нагрузки очень нужны», — подчеркнул Иосиф Пригожин.

Валерия к намерениям супруга относится с лёгким скепсисом. Она дала понять, что не слишком верит в физические возможности, силу воли и спортивные результаты Иосифа.

«Вообще не переживаю за семейный бюджет», — заявила певица, намекая, что миллиона Самире не видать.

Но Пригожин, судя по всему, не намерен сдаваться и явно хочет доказать жене: ради нее он способен на любые подвиги и совершает их с удовольствием.

«Она — главный человек в моей жизни и в своей, наверное, жизни. Потому что, не будь она такой, наверное, мы бы сегодня не смогли быть вместе, понимаете? Комфортный человек, не пафосный, абсолютно без звездной болезни. Хороший человек. Я ее люблю, обожаю», — заключил муж, продюсер и начинающий спортсмен Иосиф Пригожин.

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#пригожин
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«Красавец из мира спорта»: продюсер Дворцов рассказал о тайном ухажёре Седоковой
Продюсер Дворцов рассказал, что тайный ухажёр Седоковой связан с баскетболом
03 апреля 2025, 20:18

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Несколько дней назад в СМИ просочились слухи о новом романе Анны Седоковой. Певица сама подогрела обсуждение своей личной жизни, показав роскошный букет от таинственного поклонника.
Вскоре все заговорили об интрижке Седоковой с женатым игроком «Зенита» Анатолием Тимощуком. Однако исполнительница сразу же опровергла слухи об отношениях с супругом подруги.

Тем не менее, продюсер Сергей Дворцов утверждает, что у Седоковой действительно появился мужчина, который и одаривает её дорогими подарками. При этом он не видит ничего странного и плохого в том, что у эффектной Анны нет отбоя от мужчин, несмотря на недавнюю трагедию, связанную со смертью её бывшего мужа Яниса Тиммы.

Дворцов не стал называть имя нового ухажёра Седоковой, но намекнул, что мужчина связан с миром баскетбола, как и её бывший супруг.

«Объективно, сейчас есть один красавец, который за ней ухаживает активно, дарит подарки. Я могу дополнить только, что это мужчина из мира спорта. Из той же сферы, где был Янис», – отметил продюсер в беседе с порталом Woman.ru.
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