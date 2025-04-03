Михаил Тройник высказался о расставании с Юлией Пересильд

Юлия Пересильд и Максим Тройник (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В четверг вечером Юлия Пересильд объявила о расставании с Михаилом Тройником, опубликовав пост в Telegram-канале. Актёр тоже высказался о разрыве с избранницей.
Тройник подтвердил, что теперь их с Пересильд связывает только дружба и работа. Судя по всему, пара разошлась уже довольно давно, но объявила об этом только сейчас, чтобы не провоцировать лишние обсуждения.
Артист заявил то же самое, что и Юлия – у них нет никаких обид и претензий друг другу и расстались они без ненависти, измен, вражды и грязи, а именно честно и спокойно.
После Тройник пригласил поклонников на их совместный с актрисой спектакль «Последнее лето». К слову, теперь артистам будет легче играть его вместе, судя по прошлогоднему заявлению Михаила.
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Артист заявил то же самое, что и Юлия – у них нет никаких обид и претензий друг другу и расстались они без ненависти, измен, вражды и грязи, а именно честно и спокойно.
После Тройник пригласил поклонников на их совместный с актрисой спектакль «Последнее лето». К слову, теперь артистам будет легче играть его вместе, судя по прошлогоднему заявлению Михаила.
«В постановке „Последнее лето“ мы с Юлей играем супругов. По сюжету мой герой возвращается на побывку во время Первой мировой войны в родовое поместье, и он становится чужим для своей семьи, для своей жены. И вот такое отчуждение не всегда легко играть с близким человеком. Я не скажу, что это сложно, просто это по-другому», – признавался актёр.Читайте также:
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Анастасия Чинкова