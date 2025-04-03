Юлия Пересильд и Михаил Тройник расстались

Юлия Пересильд и Максим Тройник (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актёры Юлия Пересильд и Михаил Тройник состояли в отношениях около трёх лет. Но сегодня звезда объявила, что они больше не вместе.
На последней премии «Золотой орёл», которая состоялась 31 января, артист появился на красной дорожке без сопровождения своей спутницы. Тогда в Сети начали активно обсуждать, что же произошло между возлюбленными. А 3 апреля Пересильд официально подтвердила, что их союз не смог перерасти во что-то большее и распался.
В заключение Юлия добавила, что они расстались без обид, ненависти, измен и вражды. Теперь они желают друг другу нового пути и продолжают сохранять человеческие и профессиональные отношения, по-прежнему играя в одном спектакле «Последнее Лето».
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«Мы расстались. С благодарностью и уважением друг к другу мы приняли такое решение какое-то время назад. Во избежание слухов, сплетен, коих уже немало – говорим об этом сейчас сами. Никто не виноват», – написала Пересильд в своём Telegram-канале.Актриса подчеркнула, что они с Тройником просто не сошлись характерами, никаких интриг и бурных выяснений отношений между ними не было. Они по-прежнему остаются хорошими коллегами, которых объединяет сцена.
В заключение Юлия добавила, что они расстались без обид, ненависти, измен и вражды. Теперь они желают друг другу нового пути и продолжают сохранять человеческие и профессиональные отношения, по-прежнему играя в одном спектакле «Последнее Лето».
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Анастасия Чинкова