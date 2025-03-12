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Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд подогрели слухи о романе

Анна Пересильд (фото: Telegram @officialannaperesild)

Анна Пересильд (фото: Telegram @officialannaperesild)

В сети появился новый клип на песню 19-летнего Вани Дмитриенко. Главную роль в нем сыграла 15-летняя Анна Пересильд.
В кадре певец и актриса трогательно обнимались, что спровоцировало слухи об отношениях молодых людей. Под видео поклонники написали множество восторженных комментариев звездам.

Стоит отметить, что официально пара не комментировала свои отношения.

Напомним, в декабре прошлого года Анна Пересильд рассталась с коллегой по сериалу «Слово пацана» Ярославом Могильниковым.

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«Она даже не поет»: Анну Asti назвали бездарной певицей без слуха
Критик Соседов заявил, что у Анны Asti нет таланта и музыкального слуха
12 марта 2025, 18:53

Анна Асти (Фото: Telegram @anna_asti)

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что у певицы Анны Дзюбы, более известной как Анна Asti, нет таланта и музыкального слуха, а ее песни изобилуют простыми рифмами и не несут смысловой нагрузки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его мнению, Анна Asti нельзя назвать певицей, так как та «даже не поет, а просто читает текст». Ее стиль исполнения он назвал замедленным рэпом.
«Это крайне сложно назвать музыкой. Нет никакого смысла в этих песенках. Простые рифмы, абсолютно нет никакой новизны в исполнении, в мелодии. <…> Она даже не поет, а просто читает текст», — считает музыкальный критик.
Соседов отметил, что даже композитор и продюсер Игорь Крутой, который «взялся» за певицу, окажется бессилен и не сможет помочь ей стать лучше.
«Как из человека, который не обладает талантом и музыкальным слухом можно сделать звезду – большая загадка», — указал он.
Критик не обошел стороной и группу «ВИА Гра». По его словам, Константину Меладзе не следовал создавать это трио, так как никто из его участниц не умел петь.
«Никто и никогда там петь не умел. Это был набор красивых кукол для самого Меладзе. Просто гарем», — заявил Соседов.
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#мальчик
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#певица
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«Я защищала простых людей»: Волочкова заявила о своей борьбе с мошенниками
Балерина Волочкова заявила, что защищала простых людей в борьбе с компанией QBF
12 марта 2025, 18:45

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что защищала интересы простых людей, когда вывела в публичное поле историю о брокерской компании QBF, руководителей которой осудили за мошенничество. По ее словам, она приложила максимум усилий, чтобы вывести «компанию мошеннической финансовой пирамиды на чистую воду».
«Им же пенсионеры несли последние деньги! Как только я сделала эту историю публичной, они с перепугу вернули мне вложенные средства, однако мне было важно, чтобы справедливость восторжествовала. Воры и мошенники должны быть наказаны», — отметила Волочкова в беседе с «Петербургским дневником».
В то же время астролог Виктор Богданов прокомментировал другую крупную новость, касающуюся шоу-бизнеса. Он разобрал натальную карту певца SHAMAN’а (Ярослава Дронова) и главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной и в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил, что их отношения не протянут дольше 3-5 лет. По его словам, даже такой срок — это самый удачный расклад.
«То есть до старости они точно не будут вместе, потому что у него на текущий момент в натальной карте видны еще четыре брака, каждый из которых будет длиться по три года», — считает эзотерик.
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#отношения
#астролог
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«У них родится мальчик»: появились новые детали отношений SHAMAN’а и Мизулиной
12 марта 2025, 18:42

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Астролог Виктор Богданов, проанализировал натальную карту певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, и главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. По его словам, в ближайшие два года у пары может родиться ребенок.
«По прогнозу, возможно, в 2025 или 2026 году они могут объявить о беременности, и у них родится мальчик», — заявил эзотерик в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время астролог Татьяна Ермолина предупредила о коридоре затмений, который откроется 14 марта и закроется 29 числа. В разговоре с «Москвой 24» она подчеркнула, что в этот период можно легко разорвать отношения с важными для себя людьми и попасть на тяжелый путь, полный нерешенных задач.
«Период будет ставить нас в условия дефицита возможностей, ресурсов и времени, буквально испытывать на прочность. А победителями из него выберутся только самые сильные духом», — поделилась Ермолина.
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#мальчик
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«Только по любви»: Алсу раскрыла, где ищет нового мужа
Певица Алсу заявила, что ни с кем не встречается из-за отсутствия времени
12 марта 2025, 18:40

Алсу Абрамова (Фото: Telegram/alsouofficial)

Певица Алсу, недавно пережившая развод с крупным предпринимателем Яном Абрамовым, поделилась, что второй ее брак будет обязательно по любви. Об этом она заявила на пресс-завтраке музыкальной премии, отвечая на вопрос NEWS.ru.
Артистка отметила, что сейчас ни с кем не встречается из-за отсутствия свободного времени. Однако добавила, что около двух недель ходила на свидание. Называть имя мужчины она отказалась, сказав, что ищет потенциальных мужей через общих знакомых. Отмечается, что свидание, скорее всего, не привело к продолжению отношений, так как подарков на 8 марта певица не ждала.
«О том, что Алсу не ждет подарков к Международному женскому дню, она сообщила NEWS.ru накануне праздника. Артистка отметила, что сама готовит сюрпризы. По ее словам, этот праздник — повод поздравить друг друга, пожелать добра, любви и счастья», — пишет издание.
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Актер Виктор Сухоруков признался, что перенес операцию на сердце из-за инфаркта
12 марта 2025, 18:39

Виктор Сухоруков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Народный артист России Виктор Сухоруков перенес операцию на открытом сердце после инфаркта. Об этом актер рассказал в интервью «mk.ru».
В начале марта у артиста случился острый инфаркт миокарда, в результате чего потребовалась срочная операция. Сухоруков пояснил, он уже восстанавливается в одной из столичных больниц.

«Читаю документ: острый инфаркт миокарда. Оперирован из-за ишемической болезни сердца. Коронарное шунтирование. Вообще ничего не предвещало, чувствовал себя отлично. Кто бы знал, что так случится», — рассказал актер.

Он также выразил благодарность российским медикам за спасение. Стоит отметить, что произошедший инфаркт является вторым для Сухорукова, о чем он даже не знал.

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