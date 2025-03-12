Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд подогрели слухи о романе

Анна Пересильд (фото: Telegram @officialannaperesild)
В сети появился новый клип на песню 19-летнего Вани Дмитриенко. Главную роль в нем сыграла 15-летняя Анна Пересильд.
В кадре певец и актриса трогательно обнимались, что спровоцировало слухи об отношениях молодых людей. Под видео поклонники написали множество восторженных комментариев звездам.
Стоит отметить, что официально пара не комментировала свои отношения.
Напомним, в декабре прошлого года Анна Пересильд рассталась с коллегой по сериалу «Слово пацана» Ярославом Могильниковым.
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Стоит отметить, что официально пара не комментировала свои отношения.
Напомним, в декабре прошлого года Анна Пересильд рассталась с коллегой по сериалу «Слово пацана» Ярославом Могильниковым.
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Екатерина Коршунова