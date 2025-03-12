Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд подогрели слухи о романе

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что у певицы Анны Дзюбы, более известной как Анна Asti, нет таланта и музыкального слуха, а ее песни изобилуют простыми рифмами и не несут смысловой нагрузки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.