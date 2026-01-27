Михаила Ефремова застали после репетиции в театре
Михаила Ефремова застали после репетиции в театре. Как пишет Super, актёр один возвращался домой с пакетом. По наблюдениям издания, он мог переехать на Патриаршие пруды. Артист направился именно туда, а не в дом в Плотниковом переулке, где раньше жил с супругой.
Комментировать ситуацию он отказался, закрывая лицо от камер. При этом, как утверждает СМИ, знаменитость уже включился в работу над спектаклем «Без свидетелей» в «Мастерской 12» Никиты Михалкова.
По информации издания, накануне прошёл первый прогон, а сегодня состоялась ещё одна репетиция. Источник журналистов отмечает, что именно вчера Ефремов впервые приехал на занятия. Почему репетиционный процесс стартовал так поздно, неизвестно.
В материале говорится, что актера доставили на автомобиле — сам за руль он не садился. В здание Михаил Олегович прошёл через служебный вход, репетиция заняла несколько часов. Когда зрители смогут увидеть Ефремова на сцене, пока не сообщается.
Премьеру ранее анонсировали на февраль. Желающие даже могли оставить заявку на покупку билетов. Однако недавно предзаказ закрыли, а информация о постановке исчезла с сайта театра. В кассах подробностей нет — билеты по-прежнему не поступили в продажу.
Художник-постановщик Юрий Купер заявил, что об отмене не слышал и был уверен, что показ состоится по плану. По его словам, работа над спектаклем продолжается.
