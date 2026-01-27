27 января 2026, 19:06

Super застал одинокого Ефремова с пакетом в руках после репетиции в театре

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Михаила Ефремова застали после репетиции в театре. Как пишет Super, актёр один возвращался домой с пакетом. По наблюдениям издания, он мог переехать на Патриаршие пруды. Артист направился именно туда, а не в дом в Плотниковом переулке, где раньше жил с супругой.