Софья Каштанова высказалась против назначения Богомолова ректором МХАТ

27 января 2026, 18:05

Софья Каштанова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Софья Каштанова, известная по сериалу «Полицейский с Рублевки» и выпускница Школы-студии МХАТ, высказалась против назначения Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора института. В беседе с «Абзацем» она заявила, что на этом посту предпочла бы видеть режиссера и педагога Евгения Писарева.





Каштанова поддержала студентов и выпускников Школы-студии МХАТ, которые ранее направили обращение министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть решение о назначении Богомолова. По словам актрисы, при выборе руководителя вуза ключевое значение должны иметь преемственность, уважение к традициям и педагогический опыт.



Она подчеркнула, что Евгений Писарев является учеником мхатовской школы и продолжателем ее культурных и художественных принципов.





«Я со своей стороны предполагала и надеялась, что будет Евгений Писарев художественным руководителем. Он последователь, ученик наших мастеров, и он был моим педагогом лично в том числе. Он потрясающе ведет Театр Пушкина, несет культуру и историю нашей школы», — отметила Каштанова.