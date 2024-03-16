Режиссёр Никита Михалков проголосовал на выборах президента в Симферополе

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Режиссёр Никита Михалков проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в Симферополе. Об этом РИА Новости сообщили в крымском избиркоме.
В субботу, 16 марта, Михалков проголосовал на участке, расположенном в центре Симферополя.
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