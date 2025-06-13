Микаэль разговаривает по-английски, а Тимофей гоняет на скейте: Прилучный и Брутян показали идеальные семейные выходные

13 июня 2025, 14:38

Прилучный и Брутян проводят выходные вместе с детьми

Зепюр Брутян, Павел Прилучный и Тимофей (фото: Telegram @zepyur_priluchnaya)

Двухлетний сын Павла Прилучного и Зепюр Брутян уже вовсю разговаривает на английском, а наследник актёра от Агаты Муцениеце учит малыша разным «пацанским» штучкам.