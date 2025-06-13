Микаэль разговаривает по-английски, а Тимофей гоняет на скейте: Прилучный и Брутян показали идеальные семейные выходные
Двухлетний сын Павла Прилучного и Зепюр Брутян уже вовсю разговаривает на английском, а наследник актёра от Агаты Муцениеце учит малыша разным «пацанским» штучкам.
Звёздные супруги опубликовали в своих соцсетях видео с детьми. В одном из роликов маленький Микаэль перечислял, что видит вокруг себя, говоря при этом на английском. Так, мальчик чётко произнёс слово «car», указывая на машину, а также назвал страуса эму «duck», то есть уткой.
В других видео Макаэля запечатлели на руках у старшего брата Тимофея, который учил малыша показывать букву V на пальцах. Также ребята пронеслись мимо родителей на скейте и самокате.
Читайте также: