Певцу Данко стало плохо после концерта в Перми
Певец Данко рассказал о неприятном инциденте, который произошёл с ним после концерта в Перми. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам артиста, во время выступления он почувствовал сильную боль в спине, однако решил довести программу до конца.
Как отметил исполнитель, медицинскую помощь ему вызвали уже после финальной песни. Врачи диагностировали сильное перенапряжение мышц спины и предположили возможное защемление нервов или межпозвоночную грыжу.
Артист признался, что, несмотря на самочувствие, смог завершить концерт. По его словам, регулярные занятия спортом помогли избежать более серьёзных последствий.
Сейчас операция певцу не требуется, однако врачи рекомендовали пройти дополнительное обследование, чтобы уточнить диагноз и предотвратить возможные осложнения.
