«Мила сама отважилась»: Навка объяснила, почему 7-летняя дочь Заворотнюк вышла на лёд

27 ноября 2025, 17:54

Навка рассказала о дебюте младшей дочери Заворотнюк в предновогоднем ледовом шоу

Татьяна Навка (Фото: Instagram* / @tatiana_navka)

Младшая дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва — семилетняя Мила — принимает участие в предновогодних ледовых шоу Татьяны Навки. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.





Появление девочки на публике стало неожиданностью для многих поклонников: ранее считалось, что отец оберегает ребёнка от внимания прессы.



Татьяна Навка прокомментировала ситуацию и рассказала, что решение выступать Мила приняла самостоятельно.





«Пётр не против. Ему очень приятно, что Мила сама отважилась, изъявила желание», — сказала фигуристка в беседе с журналистами на презентации нового альбома певицы Жасмин.