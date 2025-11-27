«Мила сама отважилась»: Навка объяснила, почему 7-летняя дочь Заворотнюк вышла на лёд
Навка рассказала о дебюте младшей дочери Заворотнюк в предновогоднем ледовом шоу
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва — семилетняя Мила — принимает участие в предновогодних ледовых шоу Татьяны Навки. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Появление девочки на публике стало неожиданностью для многих поклонников: ранее считалось, что отец оберегает ребёнка от внимания прессы.
Татьяна Навка прокомментировала ситуацию и рассказала, что решение выступать Мила приняла самостоятельно.
«Пётр не против. Ему очень приятно, что Мила сама отважилась, изъявила желание», — сказала фигуристка в беседе с журналистами на презентации нового альбома певицы Жасмин.На льду Мила появляется вместе с отцом — кадры с их репетиций уже разошлись по сети.
Напомним, Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в 2024 году после долгой борьбы с глиобластомой. У актрисы осталось трое детей: Анна, Майкл и Мила. Младшую наследницу супруги долгое время намеренно не показывали публике.