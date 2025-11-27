Достижения.рф

Звезда «Эйфории» Сидни Суини и предприниматель Скутер Браун замечены вместе на вечеринке

28-летнюю Сидни Суини застали на свидании с 44-летним Скутером Брауном
Сидни Суини (Фото: Instagram* / @sydney_sweeney)

28-летняя звезда «Эйфории» Сидни Суини всё больше укрепляет статус одной из самых обсуждаемых девушек Голливуда. Об этом сообщает Daily Mail.



Несмотря на постоянное внимание со стороны поклонников и знаменитых коллег, сердце актрисы уже занято.

Суини состоит в отношениях с 44-летним предпринимателем Скутером Брауном, роман с которым начался вскоре после её расставания с бывшим женихом Джонатаном Давино. Новый избранник актрисы старше её на 16 лет — и, судя по последним кадрам, пара чувствует себя вместе очень гармонично.

Папарацци заметили влюблённых на приватной вечеринке у бассейна в доме Суини. Сидни и Скутер наслаждались солнечной погодой, обнимались и выглядели абсолютно счастливыми.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0