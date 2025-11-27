Звезда «Эйфории» Сидни Суини и предприниматель Скутер Браун замечены вместе на вечеринке
28-летняя звезда «Эйфории» Сидни Суини всё больше укрепляет статус одной из самых обсуждаемых девушек Голливуда. Об этом сообщает Daily Mail.
Несмотря на постоянное внимание со стороны поклонников и знаменитых коллег, сердце актрисы уже занято.
Суини состоит в отношениях с 44-летним предпринимателем Скутером Брауном, роман с которым начался вскоре после её расставания с бывшим женихом Джонатаном Давино. Новый избранник актрисы старше её на 16 лет — и, судя по последним кадрам, пара чувствует себя вместе очень гармонично.
Папарацци заметили влюблённых на приватной вечеринке у бассейна в доме Суини. Сидни и Скутер наслаждались солнечной погодой, обнимались и выглядели абсолютно счастливыми.
