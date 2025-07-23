«Я предал себя»: Стас Пьеха разоткровенничался о карьере на фоне смерти Оззи Осборна

23 июля 2025, 22:07

Стас Пьеха разоткровенничался о карьере на фоне смерти Оззи Осборна

Оззи Осборн (Фото: Instagram*/ozzyosbourne)

Певец Стас Пьеха разоткровенничался в соцсетях о собственной карьере и жизни после смерти лидера музыкального коллектива Black Sabbath Оззи Осборна.





Участник «Фабрики звезд» пояснил, что не хочет быть идеальным и правильным. По словам исполнителя, ему «плевать на обезличенную популярность без реального наследия» и «чуждо заигрывание перед толпой ради сиюминутных ништяков».



Стас, по собственному признанию, не собирался становиться поп-звездой, несмотря на известность бабушки. Он не хотел соревноваться с женщиной или следовать по ее стопам. Звездный внук понимал, что до ее уровня дойти почти невозможно. Стас хотел стать доктором в детстве, а впоследствии стал врачевателем через музыку и тексты.





«Но я предал себя из-за неверия в собственные ресурсы и возможности, да и великим мастером слова или вокалистом никогда не был!» — поделился он.

«Спи спокойно, Dark Prince», — резюмировал Пьеха.