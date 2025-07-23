«Я предал себя»: Стас Пьеха разоткровенничался о карьере на фоне смерти Оззи Осборна
Певец Стас Пьеха разоткровенничался в соцсетях о собственной карьере и жизни после смерти лидера музыкального коллектива Black Sabbath Оззи Осборна.
Участник «Фабрики звезд» пояснил, что не хочет быть идеальным и правильным. По словам исполнителя, ему «плевать на обезличенную популярность без реального наследия» и «чуждо заигрывание перед толпой ради сиюминутных ништяков».
Стас, по собственному признанию, не собирался становиться поп-звездой, несмотря на известность бабушки. Он не хотел соревноваться с женщиной или следовать по ее стопам. Звездный внук понимал, что до ее уровня дойти почти невозможно. Стас хотел стать доктором в детстве, а впоследствии стал врачевателем через музыку и тексты.
«Но я предал себя из-за неверия в собственные ресурсы и возможности, да и великим мастером слова или вокалистом никогда не был!» — поделился он.
Мужчина не считает свою жизнь неправильной. В конце своих откровений он отметил, что на размышления его натолкнула кончина Оззи Осборна.
«Спи спокойно, Dark Prince», — резюмировал Пьеха.Оззи Осборн скончался на 77-м году жизни 22 июля. Его смерть вызвала неоднозначную реакцию в мире отечественного шоубиза.
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