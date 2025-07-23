«Прямо в ад!»: Вика Цыганова высказалась о смерти Оззи Осборна

23 июля 2025, 21:16

Певица Вика Цыганова пожелала Оззи Осборну упокоения в аду

Оззи Осборн (Фото: Instagram**/ozzyosbourne)

Певица Вика Цыганова высказалась в соцсетях о смерти американской рок-звезды Оззи Осборна.





По ее словам, музыкант туда «стремился всю жизнь». Российская шансонье отметила, что сегодня в стране признали экстремистским «Международное движение сатанизма»*.





«В честь кончины Оззи Осборна Верховный суд признал движение сатанизма* экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Дай Бог теперь Осборну мирного упокоения в аду, куда он стремился всю жизнь, и, думаю, у него всё получилось», — поделилась мнением Вика Цыганова.