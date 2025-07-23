«Прямо в ад!»: Вика Цыганова высказалась о смерти Оззи Осборна
Певица Вика Цыганова пожелала Оззи Осборну упокоения в аду
Певица Вика Цыганова высказалась в соцсетях о смерти американской рок-звезды Оззи Осборна.
По ее словам, музыкант туда «стремился всю жизнь». Российская шансонье отметила, что сегодня в стране признали экстремистским «Международное движение сатанизма»*.
«В честь кончины Оззи Осборна Верховный суд признал движение сатанизма* экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Дай Бог теперь Осборну мирного упокоения в аду, куда он стремился всю жизнь, и, думаю, у него всё получилось», — поделилась мнением Вика Цыганова.
Оззи Осборна не стало 22 июля на 77-м году жизни. Отмечено, что исполнитель песни Dreamer имел различные проблемы со здоровьем, включая болезнь Паркинсона. Сегодня днем в память об Осборне высказался российский рок-музыкант Гарик Сукачев.
*Запрещенная в России экстремистская организация
**Запрещен в РФ