«Лабораторные мышки»: Мария Погребняк высказалась о нейросетях и новых технологиях

22 июля 2025, 13:13

Блогер Мария Погребняк призналась, что её пугает новая реальность

Мария Погребняк (Фото: ВКонтакте @maria.poga)

Блогер Мария Погребняк высказала свои мысли по поводу внедрения нейросетей в различные службы и сервисы. Девушка заявила, что такая новая реальность её очень пугает и похожа на слежку. Об этом Мария сообщила в личном блоге.





Погребняк, узнав о том, что популярная авиакомпания с помощью искусственного интеллекта внедряет специальную систему, в которой цена билета будет отличаться для каждого пассажира, заявила, что такие изменения её пугают. Девушка, осведомлённая о том, что новая нейросеть будет анализировать кучу личных данных и сразу выдавать стоимость, считает, что другие авиакомпании вскоре тоже опробуют такой метод работы.

«С одной стороны, технологии – это круто. С другой – это похоже на тотальную слежку и манипуляцию. А ещё есть ощущение, что мы можем стать лабораторными мышками в воронке продаж. Новая реальность начинает пугать», — высказалась она.