Ольге Картунковой — 47: Жизненные сложности преодолевала с мужем, а после 20 лет брака ушла к концертному директору

Ольга Картункова (Фото: Instagram*@kartynkova222)
Сегодня, 4 марта, свой день рождения отмечает Ольга Картункова — талантливая комедийная актриса, известная по ролям в кино и участием в телепроектах. Ей исполнилось 47 лет. О том, как обаятельная «пышка» завоевала любовь всей страны, читайте в материале «Радио 1».
Биография Ольги Картунковой
Ольга Картункова (девичья фамилия — Рудакова) родилась в селе с поэтическим названием Виноградные Сады, что недалеко от Пятигорска. С детства девочка остроумно шутила и умела развлекать окружающих. Несмотря на свои способности, Ольга после окончания школы выбрала для себя более скромную профессию. Она подала документы в юридический университет и через четыре года получила диплом по специальности «делопроизводитель».
Начало карьеры в КВН
Ольга Картункова и Александр Масляков (Фото: Instagram*@kartynkova222)
В КВН Картункова попала, можно сказать, случайно. В пятигорской команде «Ноев ковчег» заболел участник, и будущей звезде предложили его заменить. Харизматичная Ольга не только попала в команду, но и в скором времени ее возглавила. С новым капитаном появилось название на «ГородЪ ПятигорскЪ». Команда выступала в городе, потом в области, а затем добрались и до столицы.
В 2010 году под началом Картунковой коллектив завоевал Кубок чемпионов Первой лиги КВН. Спустя год команда из Пятигорска перешла в Высшую лигу КВН и в 2013 году стала её победителем. После победы команда стала узнаваемой по всей стране, и начались активные гастроли не только по регионам России, но и в зарубежных странах – Германии, Канаде, США.
Ольга Картункова на ТВ
Ольга Картункова (Фото: Instagram*@kartynkova222)
Ольга Картункова, добившись значительных успехов в сфере КВН, вскоре меняет направление своей профессиональной деятельности, обратив внимание на телевидение. Некоторые ценители её дарования полагали, что в жизни этой комедийной актрисы не найдётся места для ТВ, хотя она с ранних лет мечтала о карьере телеведущей. Однако капитан команды «ГородЪ ПятигорскЪ» была полна решимости достичь значительных успехов на телевидении, не ограничиваясь рамками КВН.
Выступление на «Однажды в России»
Ольга Картункова (Фото: Instagram*@kartynkova222)
Так в 2014 году Картункову заметил продюсер Comedy Club Production Вячеслав Дусмухаметов и пригласил в комедийное шоу «Однажды в России» на ТНТ. Рейтинг проекта «Однажды в России» на протяжении пяти лет остаётся неизменно высоким благодаря участию в нём Картунковой. Она подчёркивает, что ей нравится работать с коллегами по профессии — Тимуром Тания, Азаматом Мусагалиевым, Михаилом Стогниенко и Екатериной Моргуновой.
Фильмы с актрисой
Ольга Картункова (Фото: Instagram*@kartynkova222)
В 2016 году Ольга Картункова получила предложение сняться в фильме «Жених». Ей досталась роль простой деревенской женщины, которая легко находит общий язык с иностранцем. В процессе съёмок Картункова работала вместе с такими актёрами, как Сергей Светлаков, Сергей Бурунов и Дмитрий Никулин.
Продолжила актёрскую карьеру Ольга, сыграв одну из ролей в комедийном сериале «Две девицы на мели». В этой картине она воплотила образ жительницы глубинки по имени Ольга, которая стремится к финансовому благополучию. После были работы над картинами «Сеструха», «Самоирония судьбы!», «Иван Васильевич меняет всё!», «Небриллиантовая рука».
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Личная жизнь Ольги Картунковой
Своего супруга Виталия Картункова Ольга встретила еще в студенческие годы. В 1997 году состоялось бракосочетание этой пары. Через год у актрисы появился на свет сын Александр, а ещё через десять месяцев — дочь Виктория. При большой занятости родителей в воспитании детей помогали дедушка и бабушка. Сейчас дети актрисы совсем взрослые. Александр два года как женат и работает поваром после окончания Школы кавказского гостеприимства в Пятигорске. Виктория пошла по стопам мамы, окончив краснодарский институт культуры с красным дипломом, снимается в сериалах, играет в театре.
Ольга Картункова и её муж вместе прошли через все трудности, связанные с началом карьеры Ольги и воспитанием детей. Однако в 2023 году актриса сообщила о том, что они с мужем решили расстаться после 21 года совместной жизни. Развод прошёл мирно, поскольку был результатом обоюдного и взвешенного решения. В настоящее время актриса состоит в отношениях с Владимиром, своим концертным директором. Подробностей личной жизни с новым мужчиной Картункова не раскрывает.
Похудение
Ольга Картункова (Фото: Instagram*@kartynkova222)
Вес Картунковой составлял 134 килограмма, но она не испытывала смущения из-за своей полноты, которая была частью её сценического образа. Похудеть ей пришлось по необходимости. В результате травмы ноги у неё произошло повреждение нерва, и ей провели сложную операцию по его пересадке. Специалисты предупредили, что реабилитация будет длительной, а лишний вес может усугубить ситуацию. Это стало для Ольги стимулом пересмотреть свой образ жизни.
Ольга под руководством диетолога разработала план питания и включила в свою жизнь регулярные физические нагрузки. За два года она смогла достичь впечатляющих результатов: её вес снизился на 84 килограмма.
Ольга Картункова сейчас
Ольга Картункова (Фото: Instagram*@kartynkova222)
Артистка продолжает активно строить свою карьеру и сниматься в кино. В 2024 году Ольга Картункова получила предложение от телеканала «Пятница» стать ведущей вокального шоу «Царица». Кроме того, она продолжает участвовать в программе «Однажды в России» на телеканале «ТНТ».
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