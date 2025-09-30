Миллиардер Роман Товстик официально развелся с женой Еленой
Миллиардер Роман Товстик официально развелся со своей женой Еленой. Последней достался особняк за 600 миллионов рублей.
Как передает Telegram-канал Shot, на этом судебные разбирательства не заканчиваются. Пара намерена судиться дальше по вопросам недвижимости и алиментов. Старшие дети останутся жить с отцом, а младшие — с матерью.
Пара прожила вместе 22 года, и за это время в семье появилось шестеро детей. При этом неделю назад стало известно о разводе Дмитрия и Полины Дибровых. По некоторым данным, у Романа Товстика начался роман с супругой телеведущего.
