Миллиардер Стерлигов признался в совершении одного действия за еду
Скандально известный российский миллиардер Герман Стерлигов признался, что обменивает пищевые продукты на одежду. Об этом он рассказал в Telegram-канале.
В своём блоге бизнесмен сообщил, что получает бесплатную одежду в одном из магазинов, обменивая её на натуральные продукты со своего хозяйства. Взамен Стерлигов проводит рекламу бренда, который предоставляет ему облачение. Российский предприниматель указал, что никаких денежных выплат за рекламу он не получает.
Стерлигов известен, как пропагандист переезда из городов в деревни. Ещё в 2004 году бизнесмен занялся сельским хозяйством и основал свою «Слободу» в Можайской области, где проживает до сих пор.
Кроме того, предприниматель является приверженецем идеи о полном отключении электричества на Земле. Это видение будущего Стерлигов изложил в антиутопическом произведении «Жизнь после электричества».
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