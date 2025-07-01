Миллиардер Стерлигов признался в совершении одного действия за еду

01 июля 2025, 21:32

Герман Стерлигов признался в обмене еды на одежду

Герман Стерлигов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Скандально известный российский миллиардер Герман Стерлигов признался, что обменивает пищевые продукты на одежду. Об этом он рассказал в Telegram-канале.