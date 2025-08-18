Миллиардера Романа Товстика столкнула с лестницы жена Елена
Любовника Полины Дибровой, миллиардера Романа Товстика, столкнула с лестницы супруга Елена. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
По данным издания, все случилось во время конфликта. Он начался после отказа бизнесмена дать супруге пять миллионов на операцию. Как оказалось, у женщины под имплантами в груди начала расти раковая опухоль.
Услышав отказ Елена толкнула Романа, в результате чего тот упал с лестницы. У миллиардера диагностировали переломы ноги в нескольких местах. Сейчас его подготавливают к операции.
На фоне этого Товстик отмечал, что их пятеро общих детей с Еленой начали бояться мать. Из-за этого он хочет добиться опекунства над несовершеннолетними.
Напомним, что Товстик получил особое внимание в СМИ после слухов о его романе с Полиной Дибровой. После них бизнесмен подтвердил факт развода с Еленой.
