SHAMAN не смог раскачать публику на концерте в «Лужниках»
Выступление SHAMAN’а в «Лужниках» оказалось в центре обсуждений в соцсетях. Пользователи обратили внимание на момент, когда артист несколько раз пытался заставить многотысячную аудиторию подпевать ему, однако в ответ со стороны зрителей якобы наступила тишина. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
По словам очевидцев и судя по распространяющимся в Сети видео, певец трижды обращался к публике с предложением поддержать его и продолжить знакомую композицию вместе. Однако ожидаемого громкого ответа он не получил.
Особенно обсуждаемым этот момент стал из-за того, что стадион был заполнен зрителями. Пользователи соцсетей начали иронично комментировать ситуацию, называя её не самым удачным эпизодом концерта.
При этом сама реакция публики на отдельных кадрах не обязательно отражает атмосферу всего выступления: многотысячные концерты могут выглядеть совершенно по-разному в зависимости от конкретного момента и записи.
Тем не менее видео быстро разошлось по Сети и вызвало активное обсуждение выступления артиста. Некоторые зрители сочли эпизод неловким, а другие призвали не делать выводы о всём концерте по одному фрагменту.
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