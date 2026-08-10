SHAMAN не смог раскачать публику на концерте в «Лужниках»

10 августа 2026, 21:43

SHAMAN трижды остался без ответа на своем концерте

SHAMAN (Фото: Instagram* / @shaman.me)

Выступление SHAMAN’а в «Лужниках» оказалось в центре обсуждений в соцсетях. Пользователи обратили внимание на момент, когда артист несколько раз пытался заставить многотысячную аудиторию подпевать ему, однако в ответ со стороны зрителей якобы наступила тишина. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».