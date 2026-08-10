Режиссер Давид Шнейдеров заявил, что ИИ не заменит актеров
Режиссер Шнейдеров: нейросети могут вытеснить часть специалистов в кино
Режиссер Давид Шнейдеров высказался о развитии искусственного интеллекта и его влиянии на кинематограф. По мнению постановщика, нейросети способны выполнять часть работы, связанной с созданием фильмов, однако заменить живого актера им не удастся. Об этом сообщает NEWS.ru.
Шнейдеров объяснил свою позицию особенностями актерской профессии. Он считает, что живое исполнение невозможно полностью повторить с помощью технологий, поскольку каждый выход на сцену или каждый дубль в кино может отличаться от предыдущего.
«Я считаю, что живого актера ни один искусственный интеллект не заменит. Потому что если вы, скажем, в театре пять дней подряд будете ходить на один и тот же спектакль, то увидите пять разных исполнений», — заявил режиссер.По словам Шнейдерова, даже во время съёмок одного эпизода разные дубли неизбежно отличаются друг от друга. На результат влияют настроение актера, его взаимодействие с партнерами и конкретная атмосфера на площадке.
При этом режиссер допускает, что искусственный интеллект в будущем сможет заменить некоторых специалистов, работающих над фильмами. В частности, речь может идти о композиторах, декораторах, художниках, монтажерах и специалистах по свету.
«ИИ может заменить в теории композитора, осветителей, декораторов, монтировщиков, художников», — считает Шнейдеров.Говоря о современных экспериментах с генеративными технологиями в кино, режиссер назвал их скорее компьютерными экспериментами и пока не видит в них полноценной альтернативы традиционному кинопроизводству.