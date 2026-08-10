Режиссер Давид Шнейдеров заявил, что ИИ не заменит актеров

10 августа 2026, 21:20

Режиссер Шнейдеров: нейросети могут вытеснить часть специалистов в кино

Фото: Istock / EvgeniyShkolenko

Режиссер Давид Шнейдеров высказался о развитии искусственного интеллекта и его влиянии на кинематограф. По мнению постановщика, нейросети способны выполнять часть работы, связанной с созданием фильмов, однако заменить живого актера им не удастся. Об этом сообщает NEWS.ru.





Шнейдеров объяснил свою позицию особенностями актерской профессии. Он считает, что живое исполнение невозможно полностью повторить с помощью технологий, поскольку каждый выход на сцену или каждый дубль в кино может отличаться от предыдущего.





«Я считаю, что живого актера ни один искусственный интеллект не заменит. Потому что если вы, скажем, в театре пять дней подряд будете ходить на один и тот же спектакль, то увидите пять разных исполнений», — заявил режиссер.

«ИИ может заменить в теории композитора, осветителей, декораторов, монтировщиков, художников», — считает Шнейдеров.