Анна Седокова рассказала о страхе перед сообщениями поклонников

17 октября 2025, 12:20

Анна Седокова не читает сообщения фанатов из-за риска оскорблений

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Певица Анна Седокова объяснила, почему игнорирует личные сообщения от поклонников. Она призналась об этом в эфире утреннего шоу на радио «Русский хит».





Седокова пояснила, что почти никогда не отвечает фанатам в личных сообщениях. Причина в том, что она видит в уведомлениях только начало фразы. Артистка опасается, что там может находиться оскорбление.

«Когда заходишь в соцсеть, там же видно только первые буквы. Я захожу и вижу, что там первая буква «ш». И тут либо шикарная женщина, либо другое слово. И ты не знаешь каждый раз, на что можешь наткнуться», — призналась Анна.

