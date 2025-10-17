«Очень слаба»: Стали известны подробности госпитализации Юлии Барановской

17 октября 2025, 11:53

Директор Барановской подтвердил её госпитализацию и сообщил о двух операциях

Юлия Барановская (Фото: Telegram @ybaranovskaya_tv)

Директор Юлии Барановской Пётр Шекшеев в разговоре с Super сообщил подробности о госпитализации телеведущей.





По его словам, Барановскую действительно доставили в больницу на Ямале во время съёмок. Врачи провели ей полостную операцию, а затем выполнили ещё одно хирургическое вмешательство. После этого её перевели из реанимации в обычную палату.

«Врачи наблюдают, но вроде всё миновало. С ней рядом близкие: мама, сын Артём, члены съёмочной группы... Чувствует себя сейчас лучше. Ну, по-прежнему она очень слаба после операции, но уже лучше», — сообщил Шекшеев.